Lyn May hace el ridículo en televisión, se le olvidó agarrar el micrófono mientras canta

Desde hace unas semanas, la vedette de asecendencia china, Lyn May se encuentra promocionando en diferentes programas de televisión nacional su tema La Loba, y en está ocasión le tocó el turno a De primera Mano disfrutar de la presencia de la famosa, pero también fueron testigos del ridículo que hizo la cantante.

Todo sucedió cuando Lyn May se apoderó del escenario del programa de Imagen Entretenimiento para deleitar al público con su espectacular figura mientras luce un mini vestido negro de manga larga y con sus mejores pasos de baile y la gran elasticidad que tiene, y sobre todo con su voz, bueno intenó cantar su más reciente tema La Loba pero fue evidente que la artista hizo playback, ya que se le olvidó agarrar el micrófono justo después de que la pista comenzara.

Como era de esperarse, la artista fue la comidilla de todos tras hacer el ridículo en televisión nacional por lo que fue severamente criticada., sin embargo, fue la gran elasticidad que tiene la que la salvó de algunos usuarios, quienes la defendieron y aseguraron que lo importante es hgozar de su presencia y figura.

"No importa que Lyn May haga playback, lo importante es gozar de su presencia y figura" y "No se noto el playback... nada! Perfecta presentación", "Puro playback jajajaja así que chiste," "Casi no noté que era playback jajaja", "Y el micrófono que pedo?? Esta imitación de play back mal lograda sera épica", "Qué pedo ???", "¿Es playback? Parece tan real...", "Esta mejor que Bad Bunny, al menos ésta da gracia" , fueron algunos mensajes que circulan en internet.

Liliana Mendiola Mayanes conocida como Lyn May, debutó en la televisión mexicana en 1977 en el programa Variedades de medianoche, el cual era conducido por el fallecido comediante, "El Loco" Valdés. Tres años más tarde de su debut se le presentó la oportunidad de participar en la película Burlesque, donde compartió créditos con Angélica Chaín y la Princesa Lea.

Fue precisamente este proyecto el que la lanzó al estrellato y Lyn May se consagró como una de las artistas más populares del llamado cine de ficheras mexicano.Cabe mencionar que durante su presentación en De Primera Mano la bailarina, que hizo, diversas escenas sin nada de ropa en películar mexicanas, reveló que a sus 69 años no tendría ningún problema en abrir su propio Only Fans y deleitar a sus fans con tremendas fotografías.

En cuanto a qué tipo de fotografías compartiría en su perfil, Lyn May confesó que mostraría todo sin problema. “Pues (mostraría) todo lo que tengo ¿Apoco no se ve lo que tengo? ¿No lo puedo enseñar?” mencionó en el matutino de Imagen Entretenimiento.

