Lyn May escupe fuego contra Chiquis Rivera: "Mi vida ponte a adelgazar"

Una vez más la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May, volvió a escupir fuego en contra de Chiquis Rivera. Luego de haberle dicho "Gorda... que ya no trague" y dudar de su talento, la famosa de 68 años parece ser que trae pleito casado con la hija de Jenni Rivera, pues ahora soltó todo el veneno y le mandó decir "Ponte a adelgazar".

Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación que Lyn May no se tentó el corazón y atacó de nueva cuenta a Chiquis Rivera, pues le mandó un contundente mensaje luego de que reporteros la cuestionaran sobre los premios musicales que ha ganado la ex de Lorenzo Méndez.

"Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siempre va estar viviendo de la sombra de la mamá?, respondió la vedette. Sin embargo, no fue todo, ya que lo peor vino después, luego de que May manifestara su inconformidad por su peso. "Es millonaria, está guapa, está joven... Yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas", dijo.

Lee también: Confiesa Lyn May sus salvajes travesuras junto a Tin Tan

E incluso Lyn May le sugirió a la hija de la Diva de la Banda buscar ayuda profesional, pues basta recordar que Chiquis Rivera asegura que diariamente toma agua de limón para adelgazar. ""¿Por qué no se busca un entrenador?, porque no es fea, que se ponga a entrenar, es un consejo... Mi vida ponte a adelgazar, duerme bien, come bien, co** bien y adelgaza".

Cabe señalar que la legendaria estrella del cine mexicano, es una de las famosas que mejor cuerpo posee del mundo del espectáculo, por lo que no se tentó el corazón para despotricar en contra de la exponente del regional mexicano, quien recientemente debutó como conductora en los Premios Juventud.

Pese a estás fuertes críticas, hasta el momento Chiquis Rivera no le ha respondido a la vedette de ascendencia china, sin embargo, constantemente ha dejado claro que no le importa en lo absoluto las críticas hacía su persona y mucho menos hacía su físico, pues constantemente aparececomo se le pega la gana con atrevidos atuendos con los que genera toda una polémica en las redes sociales.

Síguenos en