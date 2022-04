Lyn May bailó para poderosos narcotraficantes y políticos

Recientemente la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May, confesó que durante la época dorada ella bailó para poderodos narcotraficantes y políticos, quienes además también le obsequiaban lujosos regalos y ella se daba el lujo de aceptarlos o no.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación que Lyn May reveló que ella también se relacionó con poderosos y peligrosos capos, presidentes y otros políticos, pero a diferencia de otros artistas que se les ha visto ligado al crimen organizado, ella sólo bailó para ellos.

“Claro, yo he recibido invitaciones de todo mundo, narcos, presidentes, políticos", dijo Lyn May frente a las cámaras de diversos medios de comunicación. La artista de 69 años también manifestó que en su juventud y durante este tiempo ella recibió lujosos regalos que provenían de poderosos políticos.

Y ante estos carísimos obsequios, la vedette recordó que debido a su belleza y suerte con estos poderosos hombres, ella tenía la opción de seleccionar al hombre de sus sueños y al que convertiría en su esposo. “No me ofrecían, me regalaban (joyas). Si me quedaban, ni madr*es. A mí me los regalaban, me los ponían ahí y yo pensaba a ver quién me gustaba, me casaba con él”, indicó Lyn May.

Asimismo, la artista de 69 años invitó a sus colegas del medio a recibir regalos de hombres poderosos o políticos, sin embargo, les pidió poner límites para que después no se malinterprete. “Si andas en la lumbre, no te quemes”, dijo la famosa, quien aseguró que ella siempre evito y sigue evitando situaciones que no quiere que pasen. “que sí, pero no cuándo, porque yo ya he andado en la lumbre, pero no me he quemado”.

Cabe mencionar que Lyn May compartió a principios del 2022 que en algún tiempo le llamó la atención Joaquín Guzmán Loera "Joaquín Guzmán Loera", pues desde que la contrató para un show en una de sus residencias ella se interesó en él, pero Kate del Castillo se lo ganó. “me lo ganó Kate (Del Castillo)”, expresó.

Lyn May ha sido la única que ha revelado que bailó o trabajó para narcotraficantes o políticos. Paquita la del Barrio, Ramón Ayala, Jenni Rivera, Luis Antonio López “El mimoso”, son sólo algunos de los artistas que ofrecieron su espectáculo a narcotraficantes.

