Lyn May arremete contra Belinda: “está muy flaca y canta feo”

Tras el revuelo que ha causado la noticia de que Belinda y Christian Nodal llegaran al altar, la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May, no se quedó callada ante los cuestionamientos de la prensa sobre qué le parecía el compromiso de los famosos cantantes, a lo que pidió no hablar de la intérprete de Sapito, quien aseguró que estaba flaca y cantaba feo.

Fue durante su paso por la alfombra negra del show “Sie7e” que Lyn May dejó entrever que Belinda no es de su agrado porque no tiene talento para cantar, además de que es muy esbelta. “No me hables de Belinda porque no me gusta. Está muy flaca y canta feo. No me gusta”.

Sin embargo, no fue todo, ya que sus primeras palabras generaron toda una incertidumbre y un periodista volvió a cuestionar a la bailarina, quien aseguró que no tiene nada en contra de la prometida de Christian Nodal, pues nunca la ha visto.

“No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris”. Y ante la pregunta de que si sentía celos de Belinda por ser la prometida del cantante del regional mexicano, Lyn May respondió: “¿celosa de quién? Yo tengo unos [hombres] buenotes”.

Para finalizar la entrevista, la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china mostró que no siente ningún tipo de envidia hacía la intérprete de Luz sin Gravedad por la carísima joya que el cantante le dio para comprometerse, pues a ella le han dado mejores anillos. “A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos”, expresó.

Durante la entrevista, Lyn May aprovechó para hablar del fugaz romance que tuvo con el galán de telenovelas de los años 80, Andrés García.

Y pese a que el retirado actor de origen dominicano, nacionalizado mexicano, había desmentido hace un par de meses que entre ellos hubo un romance, si no que fue con una hermana de la vedette, May señaló de nueva cuenta que si tuvo una relación con el actor durante su juventud.

