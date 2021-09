Lyn May aparece sin maquillaje en entrevista y aseguran que hizo pacto con el Diablo

Como muy pocas veces la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May, se dejó ver frente a las cámaras sin una gota de maquillaje, por lo que sus fans aseguraron que la famosa hizo pacto con el Diablo.

Fue durante una entrevista con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda para su programa de Youtube ‘La Casa de Mara’, que Lyn May se dejó ver al natural, dejando a todos boquiabiertos, pues muy pocas veces la vdette se deja ver de está forma.

Durante el encuentro con Mara, la actriz de 68 años, abrió su corazón para contar algunos secretos que tenía bien guardados, sobre todo lo que vivió durante su infancia en Acapulco. "Mi infancia no fue tan bonita que digamos, fue una infancia como la de muchos mexicanos, triste, pobre, pero bonita porque cuando eres niño ni cuenta te das que eres pobre y que te mandan a vender lo que sea", expresó.

Lyn May también confesó que creció al lado de su madre porque nunca tuvo papá: "De papá , pues nunca tuve papá tampoco, porque yo conocía a un hombre que golpeaba a mi mamá, la golpeaba tanto, todos los días, y llevaba mujeres ahí, porque vivíamos en una zona donde había cabaret", confesó.

Tras confesar todo lo que sufrió en la infancia, además de ser abusada sexualmente cuando tenía alrededor de cuatro años por una migo de su abuelita, muchos usuarios de las redes sociales aprovecharon para enviarle diversos mensajes de apoyo a la vedette y asegurar que hizo un pacto con el Diablo, pues no aparenta la edad que tiene.

"Hizo pacto con el Diablo", “Esta señora me encanta. Muchos dicen que hace payasadas y es fea. Sinceramente a mi me da alegría que una persona de la tercera edad sea feliz”, “No conocía la historia maravillosa de superación de Lyn. Ahora la admiro y además es un ser humano maravilloso”, “A su edad y sin maquillaje se ve muy bien y la verdad se me figura una señora muy amena y buena onda, Muy alegre y positiva”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Por otro lado, Lyn May tocó el tema de las cirugías que se ha sometido a lo largo de su carrera, siendo una de ellas la que le deformó el rostro por completo. La actriz reveló que ante su necedad por verse siempre joven una cirugía mal practicada terminó por desgraciarla.

Cabe señalar que durante otras entrevistas la famosa ha señalado que en durante el proceso estético le pusieron aceite de cocina en vez de colágeno en su rostro, razón por la que en su cara empezaron a salir una bolitas, las cuales con el tiempo fueron deformando su rostro.

“Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir” le confesó la vedette a Mara Patricia Castañeda durante la entrevista. Cabe señalar que en estos últimos días, Lyn May a acaparado reflectores luego de asegurar que está embarazada a sus 68 años.

