Luz Elena confiesa por qué acabó noviazgo con Rafael Amaya

La actriz y presentadora, Luz Elena González, reveló el motivo de la ruptura de su noviazgo con el también actor Rafael Amaya, dijo todo al respecto sobre su vida sentimental con el portagonista de “Las dos caras de Ana”

A pesar de que ella ya tiene 10 años de feliz matrimonio con Bernardo Martínez, Luz Elena, confesó en el canal de YouTube, de la periodista Michelle Rubalcava, de cómo conoció al interprete de "Aurelio Casillas".

“Era mi vecino justamente, ahora que lo recuerdo. Fue mi vecino. No me gustaba mucho, después me empezó a gustar”, dijo Luz Elena.

Luz Elena revela por que terminó su noviazgo con Rafael Amaya. Instagram Luz Elena

“Me dio un beso un día, en uno de esos días y dije: ‘Ay, dios’. Me encantó, el vecino me gustó y dije: ‘Dios mío, qué bonito beso’. Fue una atracción muy fuerte”, siguió contando la actriz de “Enamorándome de Ramón”.

Después de seguir en la charla, la esposa de Bernardo Martínez por fin relató el detonante a su ruptura. “Ya sabes, yo como novia, con el vestido en la cajuela y pues espantas a los hombres. Pero yo decía: ‘Ya después de 2 años, ¿Qué más tiene que pensar? ¡Hay que casarnos!”, y “Le dije: ‘O nos casamos, o ya mejor terminamos. Y me dijo: ‘No, no estoy preparado para casarme”, recordó la ex de Amaya.

Y hasta el momento, al protagonista de “El señor de los cielos”, no se le ha visto que llegue al altar con ninguna mujer, pero fue con la también actriz Angélica Celaya, con quien estuvo a casi nada de hacerlo.

Hoy en día Rafael Amaya, actor de “La casa en la playa”, está enfocado en su recuperación total de sobre su adicción a las drogas y al alcohol, misma que lo llevó a renunciar de su protagónico más importante de su carrera.

Rafael Amaya. Instagram Rafael Amaya

“El Señor de los Cielos”, fue el proyecto que hizo que Rafael Amaya despuntara en su fama, con el papel del legendario Aurelio Casillas, fue un éxito, hasta que tuvo que abandonar la serie en la séptima temporada.

El actor fue internado en la clínica de rehabilitación Baja el Sol, propiedad del ex boxeador Julio César Chávez, con ayuda de su mánager Karem Guedimir y su amigo Roberto Tapia.

Su mánager anunció a diferentes medios que había varias propuestas de trabajo para Amaya, pero que por el momento se va a enfocar en su recuperación, para volver ya curado a las pantallas.