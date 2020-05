Luz Elena González y el polémico de dejar a Rafael Amaya por Luis Miguel

Luz Elena González es una de las actrices más guapas y reconocidas de Televisa, sin embargo, también ha ganado popularidad gracias a los amores que ha tenido dentro del medio artístico. Galanes como Rafael Amaya y Luis Miguel han formado parte de su lista de conquista.

Luz Elena alcanzó popularidad al participar en el certamen Nuestra Belleza México, y aunque no ganó su participación dejó muy enamorado al público, su belleza y talento cautivó a millones de personas. Durante su vida personal y amorosa fue novia del actor Rafael Amaya, que en ese entonces se desató una gran polémica en la que se dijo que lo había dejado por el cantante Luis Miguel.

La relación que mantuvo con Amaya duró dos años, sin embargo, este hecho se hizo muy polémico ya que después de ese tiempo decidieron separarse por que el actor no quería casarse, razón por la que Luz Elena decidió alejarse de él ya que ella ya quería formar una familia .

“ Yo sí (quería casarme), yo nací para casarme y tener tres hijos y una familia. Yo estaba convencida que era lo que me iba hacer feliz en esta vida”, comentó Luz Elena.

La actriz confesó en una entrevista que el actor Rafael era más chico de edad que ella, por lo que pudo ser uno de los motivos por los cuales no quiso dar el siguiente paso. En ese entonces, la actriz tenía 26 años, mientras que Rafael solamente 23 y medio. Para González la edad jugó un papel muy importante para poder llegar al altar.

González confesó que Amaya era muy inmaduro mientras ella era más alocada y vivía la vida más rápido. Sin embargo, Rafael se molestó mucho debido a que la prensa traía el chisme de que la actriz lo había dejado por el cantante, por lo cual Luz Elena siempre se ha mantenido firme en la postura de que los hechos no fueron así.

Luz Elena conoció a Luis Miguel a través del actor Jaime Camil, después de que la invitara a un concierto comenzaron una bonita amistad, cuando ella ya no estaba con Amaya, por lo cual decidió darse una oportunidad con el intérprete de “Cuando calienta el sol”, relación que no tuvo buenos resultados debido a que Luz Elena no pudo olvidar a Rafael, pues estaba muy enamorada de él.

Al terminar con Luis Miguel, la actriz y el actor Rafael volvieron a juntarse en donde ella le confesó que lo seguía amando y aunque ambos deseaban estar juntos su relación ya se había fracturado. Tiempo después llegó de nuevo el amor a Luz Elena, su actual esposo Bernardo Martínez, con quien tiene dos hijos.