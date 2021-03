Luz Elena González se llenó de larvas por comer pescado crudo, temió que se comieran sus ojos

La actriz y modelo mexicana, Luz Elena González, vivió hace un tiempo una terrible experiencia al consumir pescado crudo, se llenó de larvas y en algún momento pensó que los parásitos se comerían sus ojos tras ver que larvas caminaban sobre sus mejillas, situación que le causó gran preocupación

Fue durante una entrevista exclusiva para la revista Tv Notas que la actriz, que en un momento soñaba con ser una exitosa abogada, relató el aterrador momento que enfrentó cuando le detectaron que tenía parásitos en su organismo, problema que le generó intensos dolores de cabeza, sin embargo, lo que más preocupante paa ella fue ver que estos caminaban bajo su piel.

Luz Elena Gonzáleza comenzó en el mundo de la farándula como modelo, siendo rostro del certamen Nuestra Belleza México 1994, y aunque no logró llevarse la corona, su carrera empezó a despegar, hoy en día tiene la dicha de haber sido parte de grandes proyectos de Televisa como; Te doy la vida, Mi querida Isabel, Siempre te amaré, Querida enemiga y Una familia con suerte.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la carrera de la tapatía de 46 años, pues ha enfrentado algunas situaciones complicadas como cuando vivió está inolvidable experiencia tras comer pescado crudo, alimento que le ocasionó diversos síntomas como dolor de cabeza, hinchazón de piel, además de que su cuerpo se llenó de larvas como consecuencia de un medicamento que tomó y no era el adecuado.

Y aunque su situación empeoró, Luz Elenas González no dejó de trabajar y mientras la maquillaban para grabar algunas escenas, miró que en sus mejillas algo se movía constantemente por lo que hasta se desmayó del susto.

“Yo seguía trabajando y, uno de los días de grabación, me encontraba en el área de maquillaje cuando de repente vi mi mejilla con inflamación y, aunque las chicas me estaban ayudando a disimularlo, ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar, señaló.

La modelo agradeció haber caído en las manos del doctor correcto, que es lo que tenía en su cuerpo. “Afortunadamente, llegué con un buen doctor, un infectólogo, que me hizo nuevos estudios y por fin se supo qué tenía en mi organismo. Me dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo y me alarmé terrible, yo sólo decía: ‘Dios mío, quítame esto, por favor”, dijo.

Luz Elena González confesó que su preocupación era tanta, que incluso se dio la tarea de buscar en internet más sobre este tema, sin embargo, se sintió más aterrada cuando leyó que las larvas podían comer los ojos. “..Yo de curiosa busqué y vi cómo se multiplican, invaden y perforan órganos, pero lo que más me aterró fue que la larva se va hacia los ojos y se los come. Yo le pedí al médico que me diera de todo y tomé el medicamento religiosamente para que no me pasara nada parecido”, confesó.

La actriz mexicana señaló que como consecuencia tiene que tomar medicamento cada seis meses. “...Aún así, cada seis meses me debo tomar un medicamento para eliminar cualquier tipo de parásitos, ya que no siempre todo lo que comemos está completamente desinfectado. Desde esa experiencia, ya no como pescado crudo, lo evito; de sólo verlo, me dan náuseas”, reveló.