Luz Elena González revela por qué terminó con Rafael Amaya: "Nunca me habían besado tan bonito"

Sin duda alguna, Luz Elena González es una de las artistas mujeres más bellas del medio del espectáculo, razón por la que constantemente acapara la atención de propios y extraños, sin embargo, recientemente el nombre de la actriz de Mi fortuna es Amarte cobró relevancia por el romance que tuvo con Rafael Amaya.

A poco más de dos décadas de que Luz Elena González y Rafael Amaya tuvieran un romance, la actriz desmintió los rumores de que ella le fue infiel al actor con Luis Miguel, pues, aunque su relación con el cantante ocurrió poco después de que terminó con el protagonista de El señor de los Cielos, ella no le fue infiel y reveló la verdadera razón por la que terminó con la estrella de Telemundo.

“No (le fui infiel). Pudo parecer. Sé que se hizo un escándalo y que lo dejé por Luis Miguel, pero no… Duramos dos años, padrísimos. Hasta que le dije ‘¿tú te quieres casar y tener hijos? Porque yo ya estoy lista’. Creo que nací lista para casarme, tener hijos y con el vestido de novia en la cajuela. Él me dijo ‘no estoy preparado’. Respondí ‘ok, está bien. Bye’ y se acabó”, reveló la famosa durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La modelo mexicana reveló que pese a que vivió un cuento de hadas al lado de Rafael Amaya, pues nunca nadie la había besado tan bonito en la vida como él, jamás ha tenido contacto, luego de que esté la busco en dos ocasiones y después de reencontrarse en un evento público, donde el galán de Telemundo la ignoró. “Lo vi y no me saludó, se pasó de largo. No lo saludé yo tampoco”, expresó la famosa de 47 años.

Finalmente la originaria de Guadalajara, reveló cómo fue que conoció a Rafael Amaya, con quien comenzó una relación cuando ella tenía 23 años y él 22.

“Conocí a Rafa porque tenía una novia que era mi vecina. Termina con una novia que tenía y nos encontramos en un torneo de golf, que hizo Televisa, después nos volvimos a ver un antro, fui a bailar con mi prima y lo vi, se quedó bailando conmigo y dije ‘qué niño tan lindo’. Esa noche fue como el clic. Me dio un beso y dije ‘Dios mío, de aquí soy’. Nunca me habían besado tan bonito en mi vida”.

Cabe mencionar que actualmente Luz Elena González está casada con Bernardo Martínez, un extenista profesional. Fue en el 2009 cuando la famosa decidió unir su vida al lado del deportista. Actualmente son padres de dos hijos, Santiago Martínez y María José Martínez.

