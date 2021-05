Luz Elena González niega que engañó a Rafael Amaya con Luis Miguel

A poco más de 20 años, Luz Elena González y Rafael Amaya vivieron su historia de amor cuando ella tenía 24 años y él 22. Pese a que eran muy jóvenes, la pareja vivió un intenso y apasionado romance que con el paso de los años terminó en medio de rumores que aún sigue causando polémica.

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que la conductora de Aquí Contigo descartó tener comunicación desde hace 17 años con su ex, Rafael Amaya. Pues ahora que varias famosas han revelado que Luis Miguel las cortejó, los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntar a la también actriz sobre su relación con El Sol de México.

Y aunque descartó una relación amorrosa, Luz Elena González confirmó que si llegó a salir con Luis Miguel pero como amigos. “Tendría que perder la memoria para no acordarme, fue una etapa bonita de mi vida, fue una amistad linda, salimos, no se dio, pero la verdad es que muy bonito, me dijo ‘vamos al Baby’ y yo ‘¿seguro que quieres que vayamos al Baby?’… y fueron las fotos que ustedes vieron”, contó la también presentadora de televisión.

Ante la pregunta sobre qué había pasado después de salir del Baby’O Luis Miguel ese día, la artista de 46 años indicó que fueron a cenar, descartando que esa noche ocurrió algo íntimo entre ellos. “Fuimos a cenar, al lado del Baby había un antro de música tropical y de ahí comimos unos hot dogs que estaban ahí afuera”.

Para descartar rumores, fue en ese momento que la actriz de Te doy la vida y Sin tu mirada que negó rotundamente haber engañado a su entonces novio Rafael Amaya con Luis Miguel. “Para él (Luis Miguel) fue muy fuerte como que, ‘¿pues no?, se acaba’. Sabes que pasa, yo soy muy tajante… cuando no quieres algo y cuando dices no, es no, entonces ya no se dio”, señaló.

Luz Elena Gonzáleztambién indicó que después de que no se dieron las cosas entre ella y El Sol de México, ellos platicaron un año después quedando en buenos términos. “Platicamos de todo el tema, cómo realmente había sido, y quedamos en buenos términos, o sea bien, pero no somos amigos”, expresó.

La ex reina de belleza también aprovechó las cámaras para revelar que está muy contenta con la recuperación de Rafael Amaya, pues pese a que no tiene contacto con él desde hace mucho tiempo a ella le agrada que la gente esté bien.

“Nosotros dejamos de tener comunicación hace 17 años, a mi me da gusto que la gente esté bien, con él viví una época maravillosa de mi vida, estaba muy enamorada y fue alguien muy especial, si me sorprendió lo que le pasó, pero me da gusto que esté retomando su vida y ojalá así siga”, finalizó.