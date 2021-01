Luis Miguel y Luz Elena González, se conocieron en una fiesta de Acapulco, en el año de 1998, a la que "el Sol" la invitó a salir, pero nunca se confirmó nada de su romance, todo quedó en rumores, ahora la presentadora muestra en un vestido y traje de baño todo lo que se perdió Luis Miguel.

Fuer hasta el año del 2009 qe la ex actriz de Televisa, confirmó que si había salido con él y que su relación la recuerda con mucho cariño a pesar de todos los años que han pasado.

En una entrevista para el programa “Confesiones”, para Aurora Valle, Luz Elena se sinceró y habló al respecto de su relación con el cantante.

“Viví con él (Luis Miguel) una relación bonita, de amistad; de un noviazgo diferente. Él es una persona que le gusta estar solo, no le gustan las fotos. Lo que yo viví son bonitos recuerdos, fue una experiencia bonita, pero yo siempre tuve mucho trabajo y nunca lo dejé para estar con él. Nunca he dejado mi trabajo por un hombre", dijo la actriz.

Según Luz Elena, ella comenzó una relación con "El Sol", después de su ruptura con el actor, Rafael Amaya, quien no se quiso casar con ella por que aseguraba que no estaba listo para el matrimonio.

“Me acuerdo que salió guapísimo porque yo lo esperé en la sala… dije ‘mira qué guapo, qué lindo’. Qué triste que estaba enamorada de otro, cuántas mujeres no les gustaría estar en este momento y yo con el corazón partido. Mi intención era conocerlo no estar con él, de hecho, no pasó nada”, aclaró la actriz de Alegrijes y Rebujos.

Luz Elena González muestra todo lo que se perdió Luis Miguel

“ En ese momento le confesé la verdad a Luis Miguel: le dije ‘no te voy a engañar, sigo enamorada de Rafael, perdóname, pero no puedo’. Yo creo que me odió o no sé qué pensó y se acabó todo”, confesó Luz Elena.

"Me acuerdo que lloramos mucho juntos y platicamos. Tuvimos momentos en los que salimos, pero ya se había fracturado algo y nunca se concretó, empecé a salir con otras personas hasta que conocí a mi marido", finalizó la ex de Amaya.

Luz Elena González. Instagram Luz Elena

“Me siento muy afortunada de tener a un hombre maravilloso a mi lado, feliz de vivir una experiencia tan bonita que es la del matrimonio, y de celebrar con nuestros amigos, nuestras familias y las personas que más queremos”, contó la actriz.

Luz Elena González, se casó con Bernardo Martínez, y aseguró que fue el que hizo que olvidara su relación con el protagonista de “El Señor de los Cielos”, y hasta la fecha se mantienen como uno de los matrimonios más sólidos en el medio.