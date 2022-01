Luz Elena González cacheteó a hombre que le pegó a su hijo con autismo

En la pasada emisión de Netas Divinas de Unicable, Luz Elena Gozález fue una de las invitadas al programa y su presencia en el programa causó todo un revuelo luego tras confesar que en una ocasión tuvo que cachetear a un hombre por haber golpeado a su hijo con autismo.

Durante la charla con Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Tellez y Daniela Magún, tocaron el tema de las redes sociales en donde las conductoras coincidieron que es un arma de doble filo, pues al compartir situaciones las personas se arriesgan a ser atacados por los usuarios. Por su parte, Luz Elena González confesó que no hay necesidad de compartir todo en las redes sociales, pues sólo se usan para beneficio, para evitar que te hagan pedazos, pues hay gente muy buena pero también muy mala.

Ante la idea de que hay personas que hasta se maquillan para compartir una noticia que les dolió sólo para ganar followers, Luz Elena González contó que a diferencia de estás personas a ella si le dolió compartir cuando le dijero que su hijo tenía autismo.

"Por ejemplo, yo si comparto que si me dolió el saber que mi hijo tenía una discapacidad,autismo, pero también mi idea es esto, te comparto que estoy viviendo esto y que sepan que muchas personas que están viendo no son las únicas,a mi también me pasó",expresó la también modelo.

La actriz de Televisa aseguró que para enfrentar este proceso tuvo que pedir ayuda profesional. "So me dolió, si vivi un proceso,fui al médico, termine en el psiquiatra y psicólogo, osea, sí, si te comparto. Porque mucha gente me decía, para que lo dices, no lo digas, no perame, en mi caso no es así, y compartirle a mucha gente que también hoy por hoy viven con este tipo de condición, alguien de sus hijos o su familia, sepan lo que yo he hecho, qué médicos he buscado, dónde he estado, si podemos ayuarnos como sociedad hacerlo, osea mi intención es buscar que en está sociedad, en un centro comercial la gente no te ataque", expresó González.

Posterioremente Paola Rojas señaló la importancia de que Luz Elenza González compartiera esto con la sociedad para que está sea más empática y consciente. "Yo me imagino que después de escucharte, quien de pronto en un vuelo se tope con un chiquito con un niño que no pare de gritar, no necesariamente piense que es un berrinchudo él, mal educado y su mamá una inépta que no lo controla, que tal y de pronto hay otra razón detrás de ese llanto", dijo la periodista.

En ese momento Luz Elena González expresó que en muchas ocasiones le han dicho por qué no educa a su hijo. "Y sí alguna vez si di una cachetada, si e cacheteado a una persona en un aeropuerto y si atore a una persona contra la pared" dijo la conductora de televisión, esto previo a revelar la razón por la que lo hizo; proteger a su hijo con autismo.

"Claro le pegó a mi hijo entonces no se dio cuenta que estaba detrás de él lo voltee y le dije que traes, así estaba enorme y le dije en tu vida no me entendió por qué era inglés entonces yo en mi inglés spanish dije hay hijo de tú tan y en esa impotencia sí le di un bofetadon de novela espectacular gracias a Dios porque creo que se me hubiera reventado la bilis hubiera acabado en el hospital te lo juro me hubiera dado una parálisis facial o algo porque de verdad ha habido momentos de tanta frustración y no puedes", dijo la artista.

Momento en el que las conductoras le mostraron su total apoyo así como muchos de los usuarios de las redes sociales. "Te aplaudo Luz Elena!!! No digo más....muchas felicidades, te admiro", "Mucha gente criticaba al niño diciendo q era un mal educado sin saber x lo q pasaba luz y ese niño", "Gracias por compartir Luz Elena la historia de tu niño para todas las mamás que están pasando por lo mismo",son algunas de las comentarios en redes.

