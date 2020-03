Lupillo Rivera y la historia de amor con Belinda

En repetidas ocasiones, El Toro del Corrido, Lupillo Rivera, ha confesado que jamás había amado tanto a una mujer como a Belinda, esto después de que revelara que habían tenido una relación mientras ambos eran coach de La Voz México.

Y fuen durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo que Lupillo Rivera una vez más afirmó que Belinda fue el amor de su vida al decir que hubiese sido una bonita historia de amor muy hermosa, cuando el presentador de El minuto que cambió mi destino le preguntó que si le hubiera gustado envejecer a su lado.

Lee también: Laura Bozzo le da con todo a Irina Baeva: Me denigras como mujer

" Qué te puedo decir, yo creo ya lo he dicho muchas veces, y sí fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto, es una mujer bellísima, y la verdad una mujer fuera del escenario, fuera de la televisión y fuera de todo el mundo del espectáculo, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy admirar toda la vida, porque lo que yo y ella vivímos solamente ella y yo lo sabemos realmente lo que vivímos", indicó El Toro del corrido.

Durante la entrevista Lupillo Rivera reveló que el tatuaje que se hizo de Belinda fue un reto de amor y que siempre estará ahí con él hasta el día que se muera.

"El tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto y le di mi palabra de que nunca lo voy a quitar y ahí se va a quedar, no me interesa ponerme algo encima o taparlo, ya ha habido ofertas de gente que hace tatuajes, yo te lo puedo cubrir y me mandan la foto y todo, eso no me interesa a mi, di mi palabra que hay va a estar el tatuaje y ahí se va a quedar hasta el día que me muera ahí va a estar el tatuaje", señaló.

Y para cerrar la entrevista el intérprete de Que te ha dado esa mujer, señaló que el romance entre Belinda y él hubiese sido una gran historia de amor.