Lupillo Rivera sale en defensa de Belinda: ‘Jamás tuve que darle dinero’

Tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal, muchas han sido las teorías que se mencionan como la razones por las que terminaron su compromiso y entre las tantas que se han dicho salió a relucir el nombre de Lupillo Rivera, con quien la cantante estuvo saliendo un tiempo antes de iniciar su relación con el intérprete de “Adiós, amor”.

De acuerdo con uno de los rumores que corrió en redes sociales, el cantante le habría dado costosos regalos a la intérprete y actriz de TV, además de una casa, de la cual tenía que liquidar una deuda y por ello le habría pedido dinero prestado a Christian Nodal, motivo que habría generado la ruptura entre la pareja.

Sin embargo, Lupillo Rivera no sólo desmintió dicha versión, sino que también defendió a Belinda y aseguró: “Jamás tuve que darle dinero”, pues señaló que la cantante es muy trabajadora y genera sus propios recursos, echando por tierra también aquel rumor en que se menciona que la solista habría “robado” a su ahora ex prometido.

Lee también: Belinda rompe el silencio tras ruptura con Christian Nodal: ‘Me duele y mucho’

El tío de Chiquis Rivera fue entrevistado para el programa “Al rojo vivo”, de Telemundo, y fue cuestionado sobre lo que circulaba en la red y que lo ponía en medio de la ruptura de Christian Nodal y Belinda, por lo que no dudó en salir en defensa de su ex y portarse como todo un caballero.

Durante el tiempo que salieron juntos, Lupillo Rivera señaló que sí tuvo algunos detalles con la intérprete española, naturalizada mexicana, pero que no fue nada del otro mundo y mucho menos le dio una casa, como muchos aseguraban en Internet, por lo que detalló en que constaban los presentes que le había hecho.

“Yo a Belinda jamás tuve que darle nada de dinero. Nunca le compré nada, bueno, sí le compré regalitos. Una bolsa aquí y allá, pero nada así de extravagante, la verdad”, manifestó el cantante luego de ser entrevistado durante su presentación en un evento que Telemundo organizó en torno al Super Bowl el pasado fin de semana.

Inevitablemente, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre la ruptura de Belinda y Christian Nodal y sobre la causa que lo incluía a él, y el cantante tuvo sólo buenas palabras para su ex y ello le valió el reconocimiento de los fans de la intérprete de “Dopamina”, quienes reconocieron su caballerosidad.

Lee también: ¡Aguas, Belinda! Si conserva el anillo de compromiso esto es lo que tiene que pagar al SAT

“Espero que este video se escuche en todas las redes sociales. Belifans suban este video, ya me cayó Lupillo bien otra vez“, “Te felicito, Lupillo, por decir la verdad“, “Muy bien, Lupillo Rivera, no se preste a mentiras y chismes“, “Bien por Lupillo, muy caballero, sin memoria ni mentiras, caso contrario de Nodal, abrió la boca, respeto para Beli, y Lupillo muy caballeroso“, “Lupillo, ¡qué caballero! Te felicito“, “Ya en otra entrevista el mismo Lupillo dijo que a Belinda no le gustaba ni que le pagaran los almuerzos, que ella era bien independiente con temas de dinero”, comentaron los seguidores de artista.

Y es que otra de las versiones que circula en las redes es que es la relación entre Belinda y Christian Nodal terminó por supuesto “abuso de confianza y robo” por parte de la cantante, e incluso algunos programas de farándula aseguraron que la madre del intérprete de música regional mexicana estaba pensando interponer una demanda en contra de la actriz, sin embargo, no hay nada oficial en este tema.





Síguenos en