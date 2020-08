Lupillo Rivera pide perdón a Belinda y a Christian Nodal VIDEO

Tras darse a conocer el romance entre Belinda y Christian Nodal, Lupillo Rivera ha sido víctima de la creatividad de los usuarios de las redes sociales, pues solo bastó que los cantantes confirmaran su relación para que los usuarios echaran a volar su imaginación para hacerle memes al hermano de Jenni Rivera llorando por la intérprete de Boba Niña Nice. Aunque Lupillo confirmó que tuvo un romance con Belinda, ella nunca lo hizo.

Fue durante una entrevista con el conductor de televisión y animador mexicano, Alan Tacher para el programa Despierta América, que el Toro del Corrido rompió el silencio sobre el nuevo amor de Beilnda y aprovechó para pedirles perdón a ella y a Christian Nodal por la reacción de la gente y creación de los famosos memes.

Como muy pocas veces, Lupillo Rivera habló del noviazgo de los 'coaches' de 'La Voz… México', destacando que les desea lo mejor . Tacher se atrevió a preguntarle al cantante qué pasó por su mente cuando se enteró de la relación de su ex con Christian Nodal, a lo que dijo: "No tengo mucho qué decir de esa onda…", dijo.

Sin embargo, la plática no quedó ahí ya que Alan volvió a insistir por lo que el hermano de Jenni Rivera no se negó a contestar. " Lo único que puedo decir… es pedirles una disculpa tanto a Belinda como a Nodal porque creo que esta nota la están llevando a otros extremos, yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su romance, de su relación, de su amor, y hay que dejarlos que sean felices… de mi parte, yo la verdad les deseo lo mejor del mundo", expresó.

Sin dar muchos detalles, Lupillo confesó que en estos momentos se encuentra muy bien, tanto en su vida personal como profesional. "Ahorita me encuentro muy bien en mi vida personal y en mi vida profesional estamos queriendo salir adelante".

Pero ya hablando de Belinda no podía faltar la pregunta dl "millón", ¿qué hará con el tatuaje que se hizo de la cara de la cantante?. Lupillo dijo: "Voy a subir a mis redes sociales ya cuando pase (todo este alboroto), voy a subirlo a mis redes sociales (lo que decida hacer)". Ante los rumores de que Lupillo esta estrenando noviazgo, Alan le preguntó al cantante si este rumor era verdad.

El intérprete de Que me entierren cantando desmintió los rumores y aseguró que ahorita esta disfrutando de la soltería, descartando cualquier posibilidad de relación. Recordemos que el último amorío de Lupillo fue Belinda, y aunque ella nunca lo hizo público El Toro del Corrido aseguró que era la mujer que más había amado.

" Qué te puedo decir, yo creo ya lo he dicho muchas veces, y sí fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto, es una mujer bellísima, y la verdad una mujer fuera del escenario, fuera de la televisión y fuera de todo el mundo del espectáculo, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy admirar toda la vida, porque lo que yo y ella vivimos solamente ella y yo lo sabemos realmente lo que vivimos", indicó el cantante durante una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en el programa Un Minuto que cambió mi vida.

Durante esa misma entrevista, Rivera también reveló que le dio su palabra a Belinda de que jamás se quitaría el tatuaje. "El tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto y le di mi palabra de que nunca lo voy a quitar y ahí se va a quedar, no me interesa ponerme algo encima o taparlo, ya ha habido ofertas de gente que hace tatuajes, yo te lo puedo cubrir y me mandan la foto y todo, eso no me interesa a mi, di mi palabra que hay va a estar el tatuaje y ahí se va a quedar hasta el día que me muera ahí va a estar el tatuaje", señaló.

