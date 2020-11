Lupillo Rivera envuelto en otro escándalo y no es por Belinda

De nueva cuenta Lupillo Rivera se encuentra envuelto en un escándalo y en esta ocasión no es por Belinda, sino que el Toro del Corrido, como también se le conoce está involucrado en un pleito familiar, pues una hermana de su madre, de nombre Pita Saavedra, lo acusa de ratero.

Pita Saavedra ofreció una entrevista al program De primera Mano y en donde no dudó en atacar a su sobrino y tacharlo de ratero. "Él contactó a Katia, mi sobrina había estado en La Voz Kids México, le dijo que la iba a ayudar, que la iba a grabar, pasó el 2019 y nunca le mandó las producciones, se quedó con ellas", contó durante el programa.

Ante estás declaraciones, el ex novio de la cantante Belinda, no se quedó callado y en una entrevista al mismo programa despotricó en contra de su tía y aseguró que su sobrina si tiene talento para cantar pero necesita rodearse de gente positiva. “Lo que sí hice fue que me di cuenta que Katia, mi sobrina, canta muy bonito".

"Mis respetos para Katia, le dije que fuera al estudio a la casa, que le iba a pagar la producción, el mariachi para que tuviera una producción bonita”, continuó. El hermano de Jenni Rivera aseguró que él si le entregó el material a su sobrina y que incluso pensó en apoyarla, sin embargo, se arrepintió, pues se dio cuenta que sería un problema.

“Le entregué a todo a Katia, tienen la grabación hecha. Como todos los artistas quieren que los traigan de la mano, Katia tiene el talento y ahorita está joven, tiene 16 años y cuando cumpla 18 o 20 años va a ser un artistón, pero tiene que rodearse de gente positiva, que le enseñe el camino. Yo pensé hacerlo con Katia y resultó un problema”, contó Lupillo Rivera.

El cantante de corridos aseguró que de nueva cuenta puede entregar a Katia y solamente a ella, las canciones que grabó sin ningún problema. “Cuando pagas una producción, pues ellos la pagan. No tengo problema en darle la producción a Katia, no a su papá o a su mamá, es de Katia no de ellos", dijo.

Respecto a las declaraciones que hizo su tía opinó: “Es gente que no tiene talento y tiene que buscar que hacer para llamar la atención. Es hermana de mi mamá, es una persona que ya hemos tenido problemas con ella”, dijo.

