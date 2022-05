Lupillo Rivera defiende a Belinda y le manda mensaje a Nodal: “Un hombre debe callarse”

El cantante del regional mexicano, Lupillo Rivera, se sumó al escándalo en el que esta involucrada su ex novia Belinda con Christian Nodal. El hermano de Jenni Rivera expresó su opinión luego de que el Nodal exhibiera a la intérprete de Sapito en las redes sociales y dejara entrever que es una vividora, situación que molestó a El Toro del Corrido y no dudó en defender a su ex mandando tremenda indirecta al joven artista.

Pese a que en otras ocasiones Lupillo Rivera había asegurado que ya estaba harto de que le preguntaran por Belinda en está ocasión, durante un encuentro con la prensa, el famoso se mostró muy accesible al hablar de la polémica en la que está involucrada su ex, a quien defendió luego de las últimas declaraciones que hizo el cantautor mexicano contra la también actriz.

“Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso es ser un hombre de a deveras”, expresó en un primer momento el tío de Chiquis Rivera. Posteriormente el intérprete de Botella tras Botella manifestó su proceder después de terminar una relación. “Yo sé lo que le di a las mujeres. No es mi lugar ponerlo en mesa y decir yo hice esto, porque eso no me hace mejor, yo simplemente ¿sabes qué?, ‘que Dios me la bendiga y que siga adelante’”, indicó.

Pese a opinar de los mensajes en los que Christian Nodal expuso a Belinda, Lupillo Rivera aseguró que no le gusta hablar de su ex como tal y pese a que en repetidas ocasiones ha pedido que lo dejen de relacionar con la cantante todos siguen recordando su pasado con ella.

“Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, expresó el famoso ante los constantes cuestionamientos de la prensa sobre Belinda. Cabe mencionar que Lupillo Rivera y Belinda fueron pareja cuando ambos eran coaches del programa La Voz en el 2019. Y aunque su romance fue muy discreto y breve, fue uno de los más sonados en el medio.

Belinda nunca confirmó su romance con el cantante, sin embargo, fue él quien gritó a los cuatro vientos que había sido pareja de la famosa e incluso hasta se había tatuado en uno de sus brazos el rostro de ella. Actualmente El Toro del Corrido está casado con la cosmétologa Giselle Soto, mientras que Belinda aseguró que se tomará un tiempo para empezar una nueva relación tras su rompimiento con Christian Nodal.

