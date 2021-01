Lupillo Rivera da golpe bajo a Belinda tras dejarlo

El hecho de que Belinda nunca diera la cara ante los medios sobre el noviazgo que tuvo con Lupillo Rivera , fue el ex coach de La Voz, programa transmitido por TV Azteca, quien se vio obligado a hablar de su relación ante el silencio de la intérprete de Amor a primera Vista. Y aunque el fugaz romance acaparó titulares en su momento, este rápidamente se vio opacado por la llegada de Christian Nodal por lo que Lupillo Rivera le dio un golpe bajo a la actriz tra romper con él.

“Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, explicó el cantante Lupillo Rivera en entrevista para Chisme No Like en YouTube.

“Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nuca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", finalizó el hermano de Jenny Rivera.

Lupillo Rivera disfruta del amor de su vida. Instagram Lupillo Rivera

Lupillo Rivera se dejó ver dolido por la separación entre el y Belinda, ya que él si iba en serio en la relación por lo que se tatuó el rostro de la cantante en su brazo izquierdo, a lo cual dijo que no se arrepentía de haberlo hecho. Después de que Belinda diera a conocer la noticia de que ella y Nodal eran novios con una hermosa fotografía, Lupillo Rivera fue el blanco de críticas y burlas que hablaban sobre el tatuaje que el cantante se había hecho de la Beli.

Lee también: ¡Olvidó a Belinda! Lupillo Rivera no tiene ojos para nadie más

Lupillo Rivera aseguró sentirse bien por lo que después de unos meses presentó a su bella novia dee nombre, Giselle Soto, a quien, hasta el momento no ha parado de dedicaarle románticos mensajes a través de sus redes sociales.

"Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella... Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más”, fueron las tiernas palabras que Lupillo Rivera le dedicó a su nueva novia Giselle Soto.

Lee también: Lupillo Rivera envuelto en otro escándalo y no es por Belinda

Con quien tiene planes de tener hijos ya que su relación de pareja va viento en popa y hasta han pensado en algunos nombres para sus hijos, ya que están a punto de anunciar su compromiso matrimonial. Por lo que quieren tener 4 hijos. Se le siguen sumando los hijos al “Toro del Corrido”, pues en su matrimonio con María Gorola tuvo 4 hijas, mientras que con Mayeli Alonso tuvo un niño y una niña.

Fue durante un video en vivo que el cantante del regional mexicano y su futura esposa hablaron de que ya piensan tener hijos. “Sí pensamos tener babys”, dijo Giselle Soto tras leer una pregunta de un seguidor, a lo que el hermano de Jenni Rivera le respondió: “Yo quiero que la niña se parezca a ti”.

Por lo que Giselle indicó. “¡Una niña! ¿Cómo te gustaría ponerle?”; por lo el ‘Toro del Corrido’ contestó si tuvieran una niña le gustaría llamarla “La Gisellita”.