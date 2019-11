Lupillo Rivera confesó la relación con Belinda por un video íntimo

Lupillo Rivera acepta que estuvo entre la espada y la pared al ceder a un supuesto chantaje, pues a raíz de haber revelado que si sostuvo una relación con la cantante Belinda, lo cual dijo que ha sido la mujer que más ha amado en la vida, aparte de ser bonita. Fue lo que reveló a través de un programa de televisón.

Lupillo Rivera asegura que siempre trato y tratara de proteger a Belinda, a quien conoció en el programa de la voz México, donde ambos fueron coach, y ahí surgió el amor por ella, aunque él confirmó que si mantuvieron una relación sentimental.

“Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: ‘Lupe necesitamos hablar de esto porque puede salir este video’, así de fácil. Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó!. Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger”, expresó Lupillo Rivera.

Ahora el cantante cayó en un chantaje acerca de que sacaran a la luz un video que podían haber filtrado a los reporteros, y la prensa teniendo imágenes de Belinda y el haciendo cosas privadas, por lo que derivado de su relación se produjo este tipo de fotográficas, las cuales están utilizando para que el cantante seda a los chantajes ya que si no declaraba la relación que tuvo saldrían unas fotos a la luz.

El artista comentó que sus intenciones de dar a conocer la relación que mantuvo con Belinda, no fue para colgarse de la famosa de la actriz, por que no lo necesita, pues lleva varios años de carrera artística, lo cual la gente lo reconoce por eso, al igual de poseer un apellido de una familia que tiene mucho pero en el medio artístico que son los "Riveras" .

No se debe de olvidar que meses atrás Lupillo Rivera le dio una entrevista a un programa, donde dio a conocer que si mantuvo una relación con Belinda que solo duró 5 meses, al terminar el programa se acabo la relación, por motivos que solo ellos conocen y no han dado declaraciones acerca de ellos.