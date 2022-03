Lupillo Rivera apoya a Will Smith por cachetada a Chris Rock

Otro artista se suma a la polémica que envuelve a Will Smith, quien en la más reciente entrega de los premios Óscar en su edición N° 94, se llevó todas las miradas al protagonizar un escándaloso momento; le dio tremenda cachetada a Chris Rock, quien forma parte del panel de presentadores. Ante la ola de críticas que ha recibido el actor estadounidense, Lupillo Rivera salió en defensa del protagonista de Soy Leyenda.

Pese a la cantidad de famosos han reprobado la acción de Will Smith, Lupillo Rivera consideró que la cachetada que el actor le dio a Chris Rock, después de que este se burló de la enfermedad de su esposa, Jada Pinkett, no fue violencia, pues a diferencia de otras agrasiones, está fue diferente.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Hoy de Televisa en la que el hermano de Jenni Rivera compartió que sólo las personas que tengan algún familiar con la misma condición de Jada Pinkett entenderán que no es violencia. “Pero no creo que haya sido violencia, una cachetadilla ahí…”, indicó el ex de Belinda.

Lupillo Rivera señaló que lo importante de este acontecimiento polémico fue que tanto Will Smith como Chris Rock reconocieron su error y ofrecieron disculpas.

“Yo creo que cada quien reacciona a su propia manera y la verdad, felicito primero a Chris Rock porque sí le pidió una disculpa ahí mismo, y luego felicito a Will Smith porque reconoció que a lo mejor reacción de una manera que no debía y yo creo que eso es lo más importante, aceptar los errores y seguir adelante. Y qué bueno que puedan seguir trabajando que es lo que importan”, expresó.

Finalemente el cantante del regional mexicano respondió a los cuestionamientos sobre si él se ha contenido a golpear o ha golpeado a alguien.

“Yo la verdad si, la prensa es muy especial… no, pero son cosas que pasan, un momento desagradable pero no sabemos, la gente va a entender a Will Smith un día de estos cuando ellos tengan a una persona a la mejor en esa misma condición y alguien haga un chiste”, señaló Lupillo Rivera frenre a las cámaras de Hoy.

