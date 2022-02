Lupillo Rivera aconseja a Belinda: ‘Los regalos no se regresan’

Tras el mediático rompimiento de Christian Nodal y Belinda, muchas han sido las reacciones por parte de sus fans y del medio artístico, y uno de los famosos que ha quedado entre el fuego cruzado ha sido Lupillo Rivera por la relación que sostuvo con la intérprete de “Luz sin gravedad”, por lo que, inevitablemente, ha sido cuestionado al respecto en los últimos días.

Ahora, en su reciente visita al programa “Hoy día”, de Telemundo, el cantante de regional mexicano participó en una dinámica donde respondió algunas “preguntas picantes” sobre su vida, y entre ellas, sobre su ex, a quien le dio un consejo: “Los regalos no se regresan”, haciendo referencia al tema del anillo de compromiso que le dio Christian Nodal.

Lupillo Rivera aconsejó a Belinda en este aspecto y consideró que cuando uno da algo de corazón no espera recuperarlo, sea lo que sea, por lo que está a favor que la solista no devuelva el anillo de 3 millones de dólares que recibió el año pasado cuando se comprometió con Christian Nodal.

Lee también: Britney Spears publicará sus memorias tras acuerdo por 15 millones de dólares

La dinámica en la que participó Lupillo Rivera se llamó “Chile sí, Chile no”, que consistía en realizarle una serie de preguntas y si no quería contestar alguna tenía que morder un chile, y en algunas relacionadas a su actual pareja así lo hizo, sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de Belinda sí dio su punto de vista.

“¿Debe Belinda regresarle el anillo de 3 millones de dólares a Nodal?”, fue la pregunta que le lanzaron al intérprete de “Despreciado”, quien se disponía a tomar un chile para morderlo y evitar contestar, sin embargo, después lo pensó mejor y decidió responder a la cuestión.

“No puedo comentar de otra persona, pero yo como persona creo que cuando entregas algo con mucho amor y se lo regalas a esa persona, y si no funcionan las cosas, considero que los regalos ya no se deben de regresar, yo pienso que así debe de ser”, manifestó Lupillo Rivera ante la pregunta, dando a entender que Belinda no tiene por qué devolver el anillo valuado en 3 millones de dólares.

“No importa el precio ni el valor, cuando regalas algo es porque lo hiciste con todo el amor del mundo, y si no funcionaron las cosas pues ahí se quedan los recuerdos”, agregó el hermano de Jenni Rivera, quien también volvió a negar que le haya comprado una casa a Belinda, como se rumoró hace unos días.

Lee también: Belinda responde a Christian Nodal con nuevo demo: ‘Mentiras Cabr*n’

Durante la dinámica, los conductores de “Hoy día” aprovecharon también para preguntarle a Lupillo Rivera sobre los tatuajes que se borró, y muy a su estilo, bromeando, el cantante de regional mexicano señaló que se los volvería a hacer por alguna mujer bella.

“Sí, cómo no, pues es mi cuerpo… Igual (los volvería a borrar) porque así debe de ser… Nunca, nunca, gracias a Dios, le compré una casa, me lo hubiera comprado para mí, mejor”, bromeó el tío de Chiquis Rivera durante la charla, donde terminó muy enchilado.

Síguenos en