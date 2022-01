Luisito Comunica protagoniza portada de famosa revista para adultos en África

Luego de realizar algunos proyectos por territorio africano en 2021, el youtuber e influencer mexicano Luisito Comunica, se ganó un lugar privilegiado en una famosa revista, edición África "PlayBoy", protagonizando el número de enero junto a la modelo Jaqueline Mosa; aunque la polémica se habría desatado luego de aparecer fumando marihuana.

"Este mes yo soy la portada de Playboy, no sé si me da risa, no sé si me dan ganas de llorar, esto es algo muy 'cool' (bueno). Yo soy fan de la revista desde que era un niño", aseguró el "youtuber", de 30 años, en sus redes sociales.

En 2020, el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer latino en protagonizar la primera portada digital de la firma estadounidense.

Pero a él se suman nombres como los de Hugh Hefner -creador de la revista-, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actor Peter Sellers, el guitarrista de Kiss Genne Simmons, o y el cantante Bruno Mars, como algunos hombres de los pocos elegidos para hacerlo.

Según expresó con emoción en sus historias de Instagram, la invitación surgió luego de que realizara unos trabajos en África como parte de los "videoblog" que publica desde hace años para la plataforma de YouTube.

"Conocí a unas personas a quienes les gustó mi trabajo por África el año pasado donde documenté varias cosas. Les interesaba el punto de vista de una persona bastante conocida de otro continente sobre cuestiones culturales de África y una cosa llevó a otra y ¡boom!", explicó.

Desde la cuenta de Instagram de la revista africana, se lee una declaración de Luis Arturo Villar que forma parte de la entrevista que ya fue publicada en la versión impresa de enero. Según anuncia, Villar mantuvo una conversación en torno a las experiencias que tuvo como extranjero al convivir con algunas tribus africanas.

"La cultura africana es fascinante, especialmente lo orgullosos que están de la tribu de la que provienen y la respetan. El hecho de que tribus indígenas sigan vivas hoy en día es fascinante", adelanta la publicación sobre las declaraciones del "influencer" quien convivió con la tribu Hadzabe en Tanzania. EFE

Por su parte, fue el propio youtuber mexicano, quien describió en su publicación de dicha portada, la emoción que sintió al ser parte de esta edición de enero, la primera de este 2022, de la cual, muy pocos famosos son elegidos para protagonizarla:

"Portada de Playboy. Qué inesperado, pero qué cool. Desde niño consumiéndola y nunca me imaginé estar aquí. Muy pocos hombres han sido portada de Playboy; entre los que resaltan están Hugh Hefner, Donald Trump, Bad Bunny y ahora el Luisillo".

"Encima, es la primera portada en la que alguien sale fumando hierba. Y más loco aún, es Playboy África. Todo muy loco. Gracias a @playboymagafrica y a todo el equipo de @burgerrockmedia y @wearedwgroup por la producción".

Con información de GENTE / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Luisito Comunica

