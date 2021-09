Luis de Alba, "El Pirrurris" pide ayuda para pagar 400 mil pesos en hospital

El cómico mexicano que ha trabajado para televisión, cine y teatro, Luis de Alba enfrenta una difícil situación después de haber sufrido una terrible caída que lo llevó al hospital, por lo que pide ayuda a sus familiares y amigos para pagar una deuda de 400 mil pesos.

Por no contar con los recursos necesarios para realizarse una operación de cadera en Monterrey, donde sufrió una aparatosa caída el miércoles, Luis de Alba, "El Pirrurris", fue trasladado ayer en ambulancia a la Ciudad de México para ser intervenido.

La familia del actor y comediante, de 76 años, tomó la decisión de emprender un viaje por carretera de 10 horas en promedio por no tener las condiciones necesarias y económicas para afrontar la situación. Su traslado fue costeado por "un ángel de la guarda", sin embargo, tras su operación en Ciudad de México tendrá una deuda con el hospital de 400 mil pesos.

Abrieron incluso una petición en GoFundMe.com para pedir apoyo a familiares, amigos y público en general, pues estiman que los gastos médicos ascenderán a más de 400 mil pesos. "Todo mundo hemos tenido crisis económicas por la situación que estamos pasando. No somos los únicos ni los últimos", declaró Abigail de Alba, su esposa.

"Sí estamos en una situación un poco complicada, y un accidente de esta índole, con estos costos para poder rehabilitar a Luis para que pueda volver a caminar, se requieren gastos muy importantes. Sí pedimos la colaboración. Se abrió una página de GoFundMe, la hizo el hijo mayor de Luis, en Estados Unidos".

La esposa del actor, quien lo acompañó en el traslado, agregó que no le da pena solicitar ayuda, pues son las situaciones actuales las que han perjudicado la economía, como la de muchas familias. "Nosotros no radicamos en Monterrey, entonces es más complicado para mí por cuestiones de estadía, económicas y de todo. En la Ciudad de México realmente está la familia, me siento más arropada allá".

Al filo de las 14:30 horas de ayer, el actor dejó el hospital privado San Jorge, en la calle Ruperto Martínez, del Centro de Monterrey, para emprender un viaje con rumbo al centro médico donde será intervenido en la Capital.

"El Pirrurris" salió en camilla, consciente y esperando que todo salga bien en su operación. Tras su percance, la noche del miércoles, primero fue llevado al Hospital Universitario, y horas después la familia decidió cambiarlo al San Jorge, donde recibió atención de un traumatólogo.

"Luis ya está un poco más tranquilo ahorita, un poquito más resignado ante la situación. Todavía no se lleva a cabo la cirugía. Tomamos la determinación de llevarlo a la Ciudad de México a realizarla", agregó Abigail. "Él ya tenía una prótesis en su cadera derecha, pero con la caída se pegó exactamente en el lado derecho y se fracturó el fémur. El procedimiento es cambiarle la prótesis y le van a poner una placa para reajustar el fémur que le queda", añadió.

Luis de Alba visitó Monterrey este miércoles, y por la noche estuvo haciendo promoción y atendiendo un par de entrevistas.

"Él estaba haciendo una entrevista, y saliendo de ese programa nosotros íbamos a otros, y Luis nos comentó 'déjenme pasar al baño antes de irnos', y desafortunadamente, a la hora de entrar al baño, no se fijó que había un escalón.

"Él abrió la puerta pensando que el piso era parejo, por así decirlo, y al no encontrarlo, perdió el equilibrio y cayó", explicó su esposa.

Después de que se dio a conocer el accidente del actor y la precariedad económica por la que atraviesa la familia, amigos del medio artístico se unieron a la causa. "Hemos recibido mucho apoyo de todos los compañeros comediantes de Monterrey, de la Ciudad de México, de Guadalajara, la verdad es que hemos tenido muchos ángeles que nos están apoyando ahorita, gracias a Dios", compartió Abigail.

En el hospital privado San Jorge estuvo casi dos días, pero la mujer del actor dijo que no podían permanecer más en la Ciudad. "El llevar a cabo aquí la cirugía hubiera sido mucho más costoso también. Ahorita nada más lo han tenido en terapia de dolor para tenerlo sedado, no se han llevado gastos mayores", aseguró.

Los médicos informaron a la familia que De Alba estaba en condiciones de viajar. "Es una ambulancia con todos los servicios para cualquier cosa. Fuera de su cadera, que está fracturada, no tiene ningún otro problema de salud, así el traslado se facilita mucho más".

