Luis de Alba 'El Pirrurris' asegura haber creado la palabra "naco"

El famoso comediante mexicano, Luis de Alba, reconocido por los grandes personajes que ha interpretado como Juan Camaney, Maclovio, El Ratón Crispín y el queridísimo Pirruris, asegura haber puesto de moda en ciertas frases y palabras populares, entre éstas "naco".

Luis de Alba "El Pirrureichon", afirma haber creado frases que causaron impacto en la sociedad y algunas de ellas son “Lo odio con odio jarocho” y “Yo soy Juan Camaney, bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón”, exclamó.

Comenta de Alba que "naco" es una palabra inventada por él; “No existía, ésa yo la inventé, ya hasta está en el diccionario”; “Me caían en la mad… los clasistas. Yo lagunillero, tepiteño y garibaldeño, pues ya sabrás, con la tropa brava".

"Entonces, empecé a hacer parodia de ese tipo de ondas y así le puse. Ellos usaban la palabra 'chundo' para hablar de lo que es un 'naco', pero eran clasistas”. Recalcó además que dicha palabra, nació bajo los efectos del alcohol.

“Se me ocurrió en una ped… que nos pusimos, porque siempre las ped… siempre son creativas”; “Ya se utiliza comúnmente para decir 'Eres un inepto'. (...) Nace la palabra (naco), nace el personaje (Pirruris), entonces hay gente que no le cae bien que le digan naco”, añadió.

Cuenta también como surgió el "Pirruris": "En un programa de Eduardo Manzano, que lo amo con toda mi alma, me dio chance de empezar a hacer comedia, le dije: ‘¿Puedo hacer una parodia del cuento de la Cenicienta?’...", el príncipe con otra onda.

"Me daba chance de todo. Entonces trascendió esa mad… como no tienes idea, luego me invitaba Memo Ochoa en la mañana con el personaje y ahí siguió”, afirmó Luis de Alba muy orgulloso de sus creaciones.

