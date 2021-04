Luis Miguel, un papá ausente y desobligado, Aracely Arámbula da ultimátum

Luego de que haces unos días se diera a conocer que Aracely Arámbula se ha desempeñado como madre y padre de sus hijos, Miguel y Daniel, fruto de la relación que sostuvo con Luis Miguel, el abogado de la actriz de Telemundo, Guillermo Pous manifestó que el cantante se ha desobligado de la manutención de los menores por lo que le da un ultimátum.

Fue durante una entrevista a la revista TVyNovelas fue que el licenciado señaló que el cantante ha incumplido con sus obligaciones de padre y reiteró que ha sido Aracely Arámbula quien se ha hecho cargo de la manutención de sus hijos durante casi un año por lo que Pous indicó que su clienta recurrirá a la vía legal para que el intérprete de “Cuando calienta el Sol” cumpla.

“Hacer valer el convenio ante la vía judicial, ya sea en una jurisdicción en México, en su lugar de residencia, o bien, en Florida, donde actualmente se encuentra la residencia del señor Gallego”, expresó el abogado de la estrella de novelas de Televisa y Telemundo.

Ante la pregunta de qué si Luis Miguel hace caso omiso al llamado, el abogado señaló que la protagonista de La Patrona si considera la posibilidad de demandarlo por incumplimiento de la manutención.

“Por supuesto que está considerando la situación y se está estructurando para cumplirla; el tiempo que ha transcurrido ha hecho que la señora, con esta contingencia sanitaria, y que no tiene trabajo o el regular al que estaba acostumbrada, ha hecho que tenga que utilizar sus ahorros para cubrir los gastos de manutención de sus hijos, que son menores”, expresó el representante legal de Aracely Arámbula.

El abogado de la actriz fue muy claro en indicar que es lo que pasaría si Luis Miguel señalara que no cuenta con el dinero para cumplir con sus obligaciones como padre, ante el rumor que circula que el cantante enfrenta una situación económica difícil.

“Es algo muy sencillo; si dice que no tiene dinero, primero se piden auditorías, se verifican las cuentas, los pagos que ha recibido a partir del momento que sucedió, y de esa manera se acredita si tuvo dinero y no quiso pagar, si no ha tenido dinero y no paga, o si va a tener dinero y con eso pagará”, indicó.

Guillermo Pous indicó que si el intérprete de Ahora te puedes marchar ha mentido sobre que está en bancarrota para evadir responsabilidades, eso podría llevarlo a prisión. “Por supuesto, un fraude, con consecuencias penales y civiles que ameritan cárcel por la falta del pago de la pensión alimenticia”.

Ante está incómoda situación el licenciado señaló que su clienta está muy tranquila. “Siempre se encuentra tranquila, es una persona absolutamente moderada, discreta y prudente, nunca busca conflicto”.

Y aunque prefirió no mencionar cuánto es lo que Luis Miguel debe pagar por la pensión de sus hijos, recientemente el portal TMZ indicó que Aracely Arámbula exige un pago de 60 mil dólares mensuales (más de un millón 190 mil pesos).