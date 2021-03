Luis Miguel coqueteaba descaradamente con Thalía ¡La verdad de su romance!

En la década de los 90, el éxito de Luis Miguel en la industria discográfica, sumado al carisma y galanura que siempre lo ha acompañado, lo ponía como el ídolo del momento, inalcanzable para la mayoría, aunque era bien conocida su fama de conquistador.

Por contraparte, Thalía labraba su propio camino como actriz y cantante y comenzaba a brillar con luz propia tanto en los escenarios como en los foros de televisión, y ello no pasó desapercibido a ‘El Sol’, quien no ocultaba la admiración que le causaba la ex Timbiriche cada vez que la veía.

Al ser Luis Miguel la estrella del momento, era común que fuera un invitado asiduo en el famoso programa ‘Siempre en domingo’, que conducía Raúl Velasco, quien, sin duda, notó la química que había entre los dos jóvenes y procuraba que coincidieran en diversos momentos, donde quedó demostrado que, efectivamente, algo pasaba cuando estaban juntos.

Generalmente, las actuaciones del intérprete de ‘Entrégate’, en cualquier evento, eran las más seguidas por la pantalla chica y las fans que acudían a verlo enloquecían de emoción cada vez que él salía al escenario, por ello, en el Festival de Música de Acapulco premiaban estas presentaciones y Luis Miguel recibía siempre una medalla, y en 1993 lo hizo de manos de… Thalía.

Cuando esto ocurría, Luis Miguel aprovechaba para abrazar y portarse muy cariñoso con la cantante, mientras ella le correspondía con el mismo cariño. En una ocasión, Thalía salió a ponerle la presea y dejó con la boca abierta a ‘El Sol’. Mira el siguiente video, su cara lo dice todo.

Obviamente, la belleza de la actriz de ‘Marimar’ dejó impresionado a Luis Miguel, pese a que él siempre estuvo acostumbrado a estar rodeado de mujeres bellas y talentosas, sin embargo, no podía ocultar lo mucho que le gustaba Thalía y no podía dejar de mirarla.

A la cantante tampoco parecía serle indiferente, pues se dejaba mimar y ofrecía sus sonrisas mientras le dedicaba unas palabras y le acariciaba el cabello. La química en la pantalla era innegable, e incluso Raúl Velasco dijo: “Yo creo que aquí salgo sobrando”.

En esa ocasión, Thalía aprovechó para coquetear un poco con Luis Miguel y le pidió que le mostrará uno de sus pasos de baile más conocidos; el cantante propuso ensayarlo en otra parte y después mostrarlo al público, y entonces 'El Sol' le dio un par de besos a la actriz, quien se despidió del escenario mientras él continuaba con la actuación para sus fans.

Para el recuerdo quedó aquel encuentro entre Thalía y Luis Miguel e hizo fantasear a muchos admiradores de ambos con un supuesto romance, no obstante, ello no pasó de un rumor, o al menos, ninguno de los dos ha hablado jamás al respecto, pero eso sí, la quimica entre ambos y el coqueteo que sostenían dejó mucho a la imaginación.