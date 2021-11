Luis Fonsi se pone romántico y anima a la reconciliación amorosa con 'Nuestra Balada'

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi regresó a su estilo más romántico al lanzar este viernes su nuevo sencillo, "Nuestra Balada", un tema en el que exhorta a las parejas al perdón, a la reconciliación y al amor más puro y limpio.

"Mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobretodo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió. Gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo", dijo Fonsi en un comunicado de prensa.

"Es una canción muy especial para mí y espero que lo sea para todos ustedes también", agregó el artista puertorriqueño, quien junto a los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres elaboraron el tema.

Previo al lanzamiento oficial del tema y videoclip que lo acompaña, Luis Fonsi conectó con su público la noche de pasado jueves, a través de un vídeo en vivo desde su cuenta oficial de TikTok.

"Nuestra Balada" formará parte del repertorio correspondiente a la próxima gira de Fonsi, "Noche Perfecta Tour", la cual arrancará los días 12 y 13 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

Previo a estos conciertos, Fonsi presentará dos conciertos agotados en el Movistar Arena de Chile el 18 y 19 de noviembre próximos.

Además de este lanzamiento, Fonsi continúa su participación como "coach" de los concursos televisivos "La Voz España" y "La Voz Kids", y desde este viernes estará disponible su nueva línea de ropa edición limitada en alianza con el fabricante de automóviles de juguete Hot Wheels. EFE

Aunado al que promete ser su nuevo hitazo, el exitoso puertorriqueño compartió un vídeo en su cuenta de Instagram, en el que aparede cantando "Nuestra Balada" acompañando su inconfundible voz de la guitarra, cuya descripción se lee: "Devuélveme este beso, por favor... ¿Ya escuchaste #NuestraBalada? Link en mi bio. #LuisFonsi #ElAmorEstáVivo #NewSong #NewMusicFriday".

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Luis Fonsi

