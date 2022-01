Luis Fonsi estrena su sencillo "Vacaciones" junto a Manuel Turizo

Luego de haber pospuesto varios conciertos este 2022, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanzó este viernes un nuevo sencillo que lleva por título "Vacaciones", junto al colombiano Manuel Turizo, que lleva a los fanáticos a un sitio tropical y paradisíaco.

Esta es la primera vez que Fonsi y Turizo colaboran, aunque desde hace tiempo querían hacerlo, y ambos han participado en la composición del tema junto a Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Keytin, según el comunicado de sus representantes.

"Con Manuel había hablado de colaborar y me pareció que este era el tema perfecto. Es un artista que, a pesar de que es muy joven, es sumamente maduro y tiene un talento increíble. Fue un verdadero placer trabajar con él", afirmó Fonsi.

"Es una canción para todas las edades y con una energía demasiado contagiosa. El video también nos lo gozamos completo cuando lo estábamos haciendo ¡Tiene todos los componentes para ser otro hit!", subrayó.

El nuevo single viene acompañado de un vídeo dirigido por Jessy Terrero, el cual fue grabado el pasado mes de diciembre en Yucatán, México, cuyo paisaje ilustra a la perfección la letra de "Vacaciones".

"Vacaciones" formará parte del nuevo álbum de estudio de Fonsi, que está programado para lanzarse este 2022. EFE

Por su parte, el cantante boricua utilizó su cuenta de Instagram, en la que escribió a la par de un fragmento del clip: "No importa la época del año, oficialmente empezaron las VACACIONES. Ya está disponible mi nuevo single junto a @manuelturizo ¡Estamos listos pa' la fiesta! ¿Y ustedes? Los leo #ContigoSiempreVacaciones".

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Foto Instagram Luis Fonsi

