Luis Fonsi celebra los cinco años del lanzamiento de su éxito "Despacito"

El cantante de origen puertorriqueño Luis Fonsi ha celebrado este jueves el aniversario número cinco del lanzamiento de su exitoso tema "Despacito", cuyo vídeo musical se convirtió en el más visto en la historia en YouTube porque "logró traspasar las barreras del idioma".

"Hoy se cumplen 5 años desde que lanzamos #Despacito, un tema que logró traspasar las barreras del idioma y que me dio la oportunidad de celebrar mi cultura y mi bandera frente al mundo entero", escribió Luis Fonsi en una publicación de su cuenta se Twitter.

En el mensaje, el artista incluye una foto con el reguetonero boricua Daddy Yankee, quien puso su toque urbano en la famosa canción. "Despacito" fue escrito por Fonsi y la panameña Erika Ender.

En un momento dado, el exitoso tema reguetonero, se mantuvo en lo más alto de la lista Hot 100 de Billboard por 49 semanas consecutivas, y se ubicó en primer lugar en al menos 89 países.

El vídeo fue dirigido por el también puertorriqueño Carlos Pérez, de la empresa Elastic People, y fue rodado en el colorido paisaje del barrio sanjuanero de La Perla y en el icónico bar La Factoría, en la calle San Sebastián del Viejo San Juan.

"Despacito", en su punto más alto, llegó a tener 25 millones de vistas en un solo día en YouTube, donde fue el primer vídeo en la historia de la plataforma en superar los 3.000 millones, y luego los 4.000, 5.000 y 6.000 millones de reproducciones.

El vídeo se sitúa actualmente, con 7.700 millones de reproducciones, como el segundo más visto en la historia, detrás de la canción infantil "Baby Shark", que cuenta con 9.800 millones de visitas.

La música de "Baby Shark", grabada por la cantante coreana-estadounidense Hope Segoine y producida por la compañía educativa surcoreana Pinkfong, fue colgada en YouTube originalmente el 17 de junio de 2016.

El éxito del vídeo de "Despacito", no obstante, sufrió una baja cuando en abril de 2018 desapareció temporalmente de la plataforma Vevo en Youtube por obra de piratas informáticos.

El vídeo dejó de verse en Vevo y en su lugar aparecía un fotograma de la serie española de televisión "La casa de papel", en la que sus protagonistas apuntan con armas a la cámara.EFE

Por otro lado, el boricua utilizó su cuenta de Instagram para expresar su emoción por dicho éxito: "Hoy se cumplen 5 años desde que lanzamos #Despacito, un tema que logró traspasar las barreras del idioma y que me dio la oportunidad de celebrar mi cultura y mi bandera frente al mundo entero. Puerto Rico.

Fue un momento muy especial e importante en mi carrera y mi vida que marcó un antes un después y todo gracias a ustedes. #Despacito siempre será parte de mi repertorio y siempre la cantaré con una sonrisa llena de agradecimiento. #5YearsOfDespacito".

