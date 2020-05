Luis Fonsi abre su corazón y habla de Adamari López: Cometí errores

A más de 10 años que las vidas de Adamari López y Luis Fonsi tomaran rumbos diferentes, recientemente el intérprete de Despacito recordó algunos de los episodios más difíciles de su vida, estos provocados por terceras personas, luego de que se empezara una batalla entre sus fans y los de la actriz tras anunciar su separación. Luis Fonsi abrió su corazón y recientemente habló de Adamari Lopez, señaló que cometió errores.

Luego de varios años de haber compartido su vida con la de la carísmatica conductora de Telemundo y ya con las heridas curadas, ofreció una entrevista al programa de Univisión El break de las 7 para hablar de este polémico episodio en su vida, dejando en claro que no era perfecto, que había cometido errores pero las cosas que se dijeron de él no son verdad.

Tras el divorcio de la expareja, y como ambos tenían gran popularidad, comenzaron a surgir varias especulaciones entorno a la pareja y cómo él había terminado con Adamri cuando ella estaba atravesando por un mal momento en su vida; el cáncer. "Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso", señaló el cantante durante la entrevista, esto tras haber enfrentado diversos ataques por las espculaciones e informaciones falsas.

"Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil", declaró.

El intérprete de Despacito señaló que él sabe que es buena persona, sin embargo, también sabe que no es un hombre perfecto y que en el pasado cometió errores. "Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores, pero sabes qué, si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa", señaló.

El cantante aseguró que prefiere mostrar lo que es con actos no palabras, esto haciendo referencia a que le había sido infiel a Adamari López con su actual pareja y que la había abandonado cuando ella recayó en el cáncer. "La gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir", concluyó.

Actualmente, tanto Adamari López como Luis Fonsi distrutan de una maravillosa familia. La conductora esta casada con el el bailarín y coreógrafo español Toni Acosta, con quien tiene una hija llamada Alaia.Mientras que Luis Fonsi esta casado con la modelo Águeda López, con quien tiene dos hijos.