Luis Fonsi, abierto a todos los estilos en el mejor momento de su carrera

El exitoso cantautor puertorriqueño Luis Fonsi asegura sentirse "más cómodo que nunca para poner en marcha aventuras diferentes" musicales y en el que considera, es el mejor momento de su carrera, rencontrándose con la vuelta al romanticismo de su nuevo sencillo "Nuestra Balada".

Así lo dejo ver estre miércoles en entrevista con Efe, quien ha ganado cinco premios Latin Grammy y dice sentir especial admiración por los artistas que se atreven a hacer cosas diferentes: "Trato de no tener miedo y mezclar estilos. En la música no hay reglas".

En la víspera de sus dos presentaciones en concierto -agotados- en el Movistar Arena de Santiago de Chile, los días 18 y 19, Luis Fonsi está convencido de que sus seguidores apoyan tanto su faceta musical romántica como su estilo con más ritmo cuando se acerca al género urbano.

DEJARSE LLEVAR POR EL INSTINTO

"Yo no pienso tanto estratégicamente, yo soy más de corazón y me dejó llevar por mi corazón y por mi instinto. Aunque sí es un regreso a esa balada romántica", dijo Fonsi sobre su último trabajo elaborado junto a los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

"Es dejarle saber a mi público que nunca me he ido de ahí, dejarle saber a mi público que éste sigo siendo yo, porque mi música siempre ha nacido desde un punto de vista romántico", agregó el artista, de 43 años.

Esto no está reñido con optar en ocasiones por el estilo más urbano como hizo en "Despacito", junto a su compatriota Daddy Yankee, uno de los temas con más reproducciones en la historia en el canal de vídeos de YouTube.

Con "Despacito", se alzó con los Grammy Latinos de "Canción del año", "Grabación del año", "Mejor vídeo musical versión corta" y "Mejor fusión/interpretación urbana".

"No voy a dejar de hacer todo tipo de música, porque yo como artista tengo esos dos lados. Tengo el lado muy rítmico, muy de baile y de fiesta, pero también el melancólico, muy de letra, de lápiz, guitarra y piano", subrayó.

Y ahora "era el momento de regresar a esa lado de la ecuación": "Al final del año me pongo como melancólico y dije vamos a sorprender al público y regalarle romanticismo", añadió.

EL CUERPO LE PEDÍA ROMANTICISMO

"Necesitaba desahogarme" y "quería volver a los temas 'cortavenas", afirmó el artista, que intenta cubrir todas las emociones de la gente que le sigue desde septiembre de 1998, fecha en la que se estrenó al lanzar al mercado su álbum debut, "Comenzaré".

En opinión del autor del éxito "Aquí estoy yo", en 2009, junto a Aleks Syntek, Noel Schajris y David Bisbal, "los temas más urbanos y rítmicos nacen de la balada y poco a poco van evolucionando".

Respecto a su inspiración para sacar nuevas canciones, Fonsi señaló que si se encuentra disfrutando de una jornada en el mar opta más por escuchar reguetón o rock, pero que en otras ocasiones, conduciendo en una carretera solitaria, por ejemplo, se decanta por baladas melancólicas en busca de ideas para nuevos trabajos.

El cantautor ya tiene planes de nueva gira, con el nombre "Noche Perfecta Tour", y su primera parada será en su Puerto Rico natal, donde ofrecerá conciertos los días 12 y 13 de febrero en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan.

"Al coincidir con el Día de los enamorados habrá un ambiente más romántico en el repertorio de canciones", anticipó el artista, aunque apuntó que no podrán faltar, en cualquier caso, sus temas clásicos con más ritmo, lo que, sin duda, incluirá el icónico "Despacito".

ASPIRA A CRECER DÍA A DÍA

Fonsi aclaró que, a pesar de su trayectoria, siente nervios ante su debut en Puerto Rico en esta nueva gira, por ser su país de origen y la tierra que le ha visto consagrarse como artista. La gira "Noche Perfecta Tour" le llega, a su juicio, en uno de los mejores momentos de su larga carrera musical, a lo que sin duda contribuye su situación personal de gran tranquilidad junto a su esposa, la modela española Águeda López, y sus dos hijos.

"He logrado mantener un 'huequito' en un mundo de música que ha cambiado constantemente, mantener una audiencia fiel que me ha acompañado, reinventarme en varias ocasiones, tener canciones importantes en tres décadas diferentes", enumeró.

A pesar de lo ya conseguido asegura que aspira a seguir creciendo día a día gracias a su capacidad de trabajo para avanzar en la conquista de nuevos objetivos: "Quiero mucho más", sostuvo.

Fonsi se ha visto, como el resto de artistas, muy limitado en las presentaciones en público a causa del Covid-19 en los últimos meses, aunque ha tomado parte en los concursos televisivos "La Voz España" y "La Voz Kids". EFE

