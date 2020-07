Ludwika Paleta: lo que detesta de 'María Joaquina' en Carrusel

Ludwika Paleta, actriz de origen polaco y nacionalizada mexicana, quien en 1989 interpretó a María Joaquina en el melodrama infantil Carrusel, compartiendo créditos con Gaby Rufo como la Maestra Ximena, y varios primeros actores en escena, ha revelado los peores momentos que vivió tras la telenovela.

María Joaquina, era una niña que gozaba de una buena posición económica; su padre era un prestigado médico de nombre Miguel Villaseñor, quien siempre le cumplía todas sus peticiones con tal de verla feliz; sin embargo, María Joaquina era muy presumida y como consecuencia, muy egoísta y solía discriminar a los demás niños por no pertenecer a su círculo social.

Lee también: Lorna Cepeda, la 'Peliteñida' de “Betty, la fea”, revela lo más difícil de su vida

Pero la vida se va encargando de ponerla en su sitio y darle ciertas lecciones de aprendizaje por lo que al final, termina por entender que tanto egoísmo no era bueno. Aplicarle la 'ley del hielo' fue una de las lecciones que los niños se encargaron de llevar a cabo para hacerla entar en razón, pues su desprecio hacia Cirilo, el niño de raza negra que estaba enamorado de ella, era evidente.

Cuando Ludwika participó en el melodrama infantil, tenía escazos 11 años, pero nunca se imaginó que a esa corta edad, alcanzaría una gran fama, lo que le ha hecho vivir difíciles momentos en su carrera artística; pues a pesar de que era muy hermosa, sus compañeros la llamaban odiosa, y parecía como si fuera el personaje antagónico infantil femenino de la historia.

Ludwika Paleta contó, que nunca se imaginó que a su corta edad fuera a ser tan famosa; sus papás tampoco estaban preparados, pero tuvieron que aprender a asimilarlo poco a poco.

"Eran los 90's, nadie se imaginó -el éxito de 'Carrusel'. No existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada. Era como muy raro que de repente salías a la calle y todo el mundo me empezaba a pedir autógrafos. Yo decía ‘¿qué es esto?’ porque estaba bien chiquita, tenía 9 o 10 años, mis papás no se lo esperaban", compartió.