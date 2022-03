Ludwika Paleta aprovecha ocasión especial y muestra a su pequeña hija melliza

Desde que terminó su relación con el actor Plutarco Haza y construyó una nueva vida con su esposo Emiliano Salinas, la actriz Ludwika Paleta ha mantenido su vida privada muy hermética, y sobre todo ha salvaguardado la integridad de sus tres hijos; tanto así que muy poco se sabe de sus gemelos; pero este 2022, la actriz ha dejado ver por fin la carita de su pequeña hija.

Fue con motivo del reciente Día Internacional de la Mujer que la actriz de origen polaco compartió un postal de su pequeña hija melliza Bárbara, luego de que su primogénito Nicolás Haza debutara como actor en el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022) y busque posicionarse en un espacio en la música.

A través de su cuenta de Instagram, Ludwika Paleta compartió la foto de su hija mientras aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje por el hecho de nacer mujer, mismo que se lee:

"Sin duda, no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa".

Ludwika Paleta se mostró orgullosa de pertenecer al gremio femenio y así mismo, destacó la importancia de que tiene un lugar privilegiado para ser escuchada y hacer valer su palabra:

"Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas… Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio. Me siento afortunada y tengo, quizás, más oportunidades que otras mujeres pero escojo manifestarme porque soy mujer y quiero un mundo en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades".

La hermana de la también actriz Dominika Paleta, pidió un mejor mundo para las mujeres de ésta y las generaciones venideras de mujeres en todos los rincones del planeta Tierra:

"Un mundo donde nuestra voz sea escuchada, donde podamos salir a la calle y no sentirnos amenazadas e inseguras por ser 'el sexo débil'. Ser respetadas y hacer lo que nosotras queramos con nuestros cuerpos.

Decidir qué hacer y qué no hacer. Pero sí es un día para honrar".

Por último, la también actriz de telenovelas puso en alto el nombre de las mujeres destacando las cualidades que sin importar la edad o condición social, la mayoría poseen:

"Las mujeres somos fuertes, determinadas, valientes, resilientes, amorosas. Sabemos procurar, cuidar, crear, sentir profundo, defender con nuestra vida lo que más amamos. Honro hoy, la existencia de todas las mujeres que han cruzado mi camino y me han inspirado y hecho más fuerte. Por tu hija, por la mía. Por todxs nosotrxs".

