Luciendo como de 30, Thalía llega arrasando a sus 50 años

La actriz, modelo, empresaria y cantante mexicana, Thalía es quizás una de las artistas mexicanas más activas desde hace décadas, prácticamente desde que era una niña. Ha sabido mantenerse vigente con el paso de los años, renovarse, actualizarse a las nuevas tendencias y siempre estar presente para su público, por lo que ahora que está a punto de cumplir 50 años sigue arrasando.

Esté 26 de agosto, Thalía cumplirá 50 años, sin embargo, parece ser que los años no pasan sobre ella, pues actualmente luce como una de 30, así lo ha dejado ver en sus redes sociales en donde luce radiante y espectacular. A horas de su cumpleaños, aquí te presentamos los 15 momentos más importantes y curiosos en la carrera de este ícono de la cultura pop en el País.

En el mundo artístico la cantante se hace llamar Thalía, pero su nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda, hija del escritor, científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria Yolanda Miranda Mange.

Llegó al mundo el 26 de agosto de 1971 siendo la menor de cinco hermanas: Laura, Federica, Gabriela y Ernestina, y por sorprendente que parezca, inició su carrera cuando sólo tenía un año de nacida, en un comercial de refrescos; continuó su camino en las artes a los cuatro años estudiando ballet en el Conservatorio Nacional de Música.

Dos años después de haber perdido a su padre, en 1979, apareció en su primer largometraje: La Guerra de los Pasteles, aunque su nombre no apareció en los créditos; de hecho, su fama en el mundo del entretenimiento no ocurrió sino hasta 1981, gracias a la música.



Tras pertenecer a la banda infantil Pac Man, formada por Televisa tras el programa Juguemos a Cantar y que luego pasó a llamarse Din-Din, formó parte de una versión del musical Vaselina que fue protagonizada por los miembros originales de Timbiriche, grupo al que ingresó en 1986 por su talento musical y por la salida de Sasha Sökol.

Entre los éxitos de Thalía con Timbiriche están el tema principal de la telenovela Quinceañera y los tres discos que grabó con los integrantes: Timbiriche VII (1987), Timbiriche VIII y XI (188), y Los Clásicos de Timbiriche (1989).



Su primer disco como solista, titulado Thalía, salió a la luz en 1990, producido por Alfredo Díaz Ordaz, su novio en ese momento, y publicado por la discográfica Fonovisa, con la cual también lanzó sus siguientes dos álbumes: Mundo de Cristal y Love. Entre los temas más populares de esta triada se encuentran "Amarillo Azul", "Saliva", "En la Intimidad", "Fuego Cruzado", "María Mercedes" y una reversión del popular tema de Édith Piaf "La Vie en Rose".

Su tercer disco le dio la popularidad internacional que buscaba al posicionarse en el puesto 15 del Billboard Latin Pop Albums de 1993, y simplemente en México logró vender 200 mil copias.



Thalía ya había participado en tres telenovelas entre 1986 y 1989, las cuales fueron Pobre Señorita Limantour (1986), Quinceañera (1987) y Luz y Sombra (1989), pero el título de la "Reina de las Telenovelas" no lo obtuvo sino hasta la llegada de las tres Marías a su vida. La trilogía de shows la componen María Mercedes (1992), Marimar (1994) y María la del Barrio (1995), que ganaron premios como los TV y Novelas y los Eres y también rompieron récords de audiencia en más de 40 países.



EMI le tendió su mano a Thalía y se convirtió en su segunda disquera, con la cual lanzó uno de sus álbumes más populares: En Éxtasis (1995), que grabó durante la producción de Marimar con el apoyo del famoso Emilio Estefan. Amor a la Mexicana, otra de las producciones más queridas por los fans de la cantante, fue el disco que siguió en su carrera. De ambos álbumes sobresalen los temas "Amándote", "Piel Morena", "Mujer Latina" y "Amor a la Mexicana". Su éxito musical en este momento le ayudó a participar en las bandas sonoras de filmes como Anastasia (con "Una Vez en Diciembre"), Por Siempre Cenicienta: Una Historia de Amor (con "Es tu Amor") y Baila Conmigo (con "Echa Pa'lante").

La película Mambo Café (2000), dirigida por Reuben González, marcó el regreso de Thalía al cine, y fue su gran proyecto cinematográfico porque no volvió a participar en un filme sino hasta 2015, como actriz de voz de la versión latinoamericana de Minions. En la cinta, que fue denominada por su propio director como una versión latina de Fiebre de Sábado por la Noche, la famosa dio vida a Nydia, una joven puertorriqueña quien, junto a su familia, busca la forma de atraer clientela para su restaurante, lo que desencadena una serie de eventos cómicos y hasta románticos.



Rosalinda fue el regreso y la despedida de Thalía del mundo de las telenovelas; la estrenó en 1999 junto a Fernando Capetillo y en ella interpretó al personaje principal, una chica quien vive con la familia de su tía creyendo que son su madre, padre y hermanos, puesto que su mamá la dio a luz estando en prisión.

Y aunque la famosa decidió ya no continuar con su carrera como actriz, sí tuvo un gran auge musical después del programa con el lanzamiento de los discos Arrasando (2000), del que forman parte temas como "Entre el Mar y una Estrella", "Regresa a Mi" y "Arrasando", y Thalía con Banda (2001).



Mientras grababa Rosalinda, en 1999, la estrella conoció, gracias a Emilio Estefan, a quien sería el amor de su vida: Tommy Mottola, quien en ese entonces era presidente de Sony Music, y en diciembre del año siguiente contrajo matrimonio con él en la Catedral de San Patricio de Nueva York. A la boda, que según la revista Time tuvo un costo aproximado de 3 millones de dólares, acudieron personalidades como Michael Jackson, Jennifer Lopez, Juan Gabriel, Robert De Niro, Bruce Springsteen y Julio Iglesias, con el propio Estefan fungiendo como su padrino.



Durante la promoción de su séptimo álbum de estudio, Thalía, lanzado en 2002, las hermanas de la celebridad, Laura Zapata y Ernestina Sodi, fueron secuestradas en el mes de septiembre en Ciudad de México, y liberadas en octubre de ese mismo año tras un pago. Ernestina confirmó en su libro de memorias, Libranos del Mal, que fue Thalía quien pagó el rescate de ella y Laura, pero en lugar de que el evento las volviera más unidas, sólo ocasionó muchos pleitos que terminaron por mantenerlas separadas hasta la fecha.



Thalía también es conocida internacionalmente por las colecciones de ropa y artículos de belleza que ha llevado al mercado. Se convirtió en empresaria formalmente en 1993, con el lanzamiento de una línea de lencería que tuvo mucho éxito en México.También se adentró en el mundo editorial en 2004 con la publicación de su revista, llamada Thalía, en Estados Unidos, en la cual daba consejos de moda y belleza y estaba dedicada al público femenil, pero sólo tuvo tres números en venta.

Una de las colecciones más grandes de la famosa fue la que trabajó con la tienda de moda Macy's, de Nueva York, la cual fue vendida en 300 tiendas y consistió en prendas, calzado y accesorios. La relación entre la artista y EMI finalizó en noviembre del 2008 luego de 10 años de trabajo y 12 discos exitosos, y no fue sino hasta julio del 2009 que ella anunció su ingreso a las filas de Sony Music con el lanzamiento de su disco acústico Primera Fila: Thalía, el cual tuvo un éxito rotundo en México al mantenerse 55 semanas (no consecutivas) en el primer lugar de ventas.

Con la empresa ha estrenado cinco álbumes de estudio, contando Desamorfosis, que sacó a la venta el pasado mayo, así como otras producciones especiales como Viva Tour: En Vivo.



Thalía y Tommy se convirtieron en padres en 2007, tras darle la bienvenida a su primera hija, Sabrina Sakaë, el 7 de octubre de ese año. Su segundo hijo llegó casi cuatro años después, el 25 de junio del 2011, con el nombre de Matthew Alejandro.

En varias entrevistas, Thalía ha mencionado lo mucho que ama ser madre, así como las bendiciones y los retos que ha vivido tanto en su carrera como en su vida personal por su maternidad.

"En ellos veo el amor por la creatividad. Tal vez no sean cantantes o productores musicales, como sus padres, pero son muy creativos, les encanta la animación, hacen animaciones, sketches y escriben guiones.

"Me impresiona el talento que tienen y la forma en que ven la vida con curiosidad. Yo he sido muy curiosa toda mi vida y ellos tienen ese lado curioso como yo", destacó en entrevista con Gente.

Una faceta quizás no tan conocida de la artista es su labor como escritora; ha publicado cuatro textos, de los cuales uno de ellos es infantil. A Thalía: ¡Belleza! Lecciones sobre el Lápiz Labial y la Felicidad, del 2007, le siguieron los títulos: Thalía: ¡Radiante! Guía para un Embarazo Fabuloso (2009), Cada Día Más Fuerte (2011), y el texto para niños Chupi el Binky que Regresó a su Hogar (2013).



La música de Thalía se ha ido renovando con los años, y en los últimos tiempos la famosa encontró su nuevo hogar en el género urbano, realizando colaboraciones con artistas populares del género como Daddy Yankee, Mau y Ricky, Gente de Zona, Becky G, entre otros.

Una de sus canciones más populares en esta variedad de música es "No Me Acuerdo", que lanzó junto a Natti Natasha hace poco más de tres años y que se convirtió en un éxito viral en redes sociales, sobretodo en TikTok; hasta el momento, su video en YouTube cuenta con más de mil 266 millones de reproducciones.



Thalía, ¿cineasta?

La celebridad también coqueteó con la cinematografía en 2018, al debutar como directora del documental 15: A Quinceañera Story, con el cual mostró cómo era la vida de diversas chicas al acercarse su fiesta de 15 años, una tradición de América Latina. Por la producción logró una nominación a la categoría Logro Sobresaliente de Dirección de los Premios del Sindicato de Directores, aunque no se llevó la presea. En TikTok, Thalía encontró una nueva plataforma para mantener contacto más cercano con sus seguidores, a quienes les comparte varios momentos de su día a día con sus clips, y hasta ha marcado tendencias con varios de ellos.

Los más memorables son dos: el clip en el que improvisadamente cantó "Me Escuchan, Me Oyen", que se convirtió en una canción popular que cuenta con ?más de 8 millones de reproducciones en YouTube; y el segundo es un video que causó risas e impresión por las groserías que soltó tras espantarse por ver una rana.

