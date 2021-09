Luciana Sismondi se derrite por José Ron: Más bello que un eclipse de luna

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso, la presentadora de televisión Lucía Sismondi, supuesta pareja del actor José Ron, se derrite por él y en pocas palabras, lo ha dicho todo en una sola frase: "Más bello que un eclipse de luna".

Y es que, tras el fin de las grabaciones de "La Desalmada" telenovela que este 2021 protagoniza junto a la cubana Livia Brito, el actor de recién cumplidos 40 años, publicó el pasado lunes, una postal cuya descripción se centra en desear una excelente semana a todos sus seguidores, así como a buscar el proyecto que sigue en su carrera.

No obstante, José Ron se ha visto sonrojado por el piropo más original que habría recibido de parte de la argentina Luciana Sismondi, quien es conductora del canal de paga TeleHit de la cadena Televisa; pues lo que se ve no se juzga y los sentimientos no se pueden esconder.

Con su look varonil desde un ángulo ideal, fue que José Ron enamoró no sólo a la conductora de origen argentino, sino a sus millones de fanáticos, que dicho sea de paso, ascienden a más de 3.5 millones. Así describió el histrión tapatío su actitud positiva:

"Nueva semana, Nuevas metas, Nuevas bendiciones, Nuevas oportunidades… [poder] QUE DIOS TE BENDIGA!!! Lunes sabroso! @kswissmexico #kswissmexico", claro, tras modelar un par de tenis de reconocida firma en México, Estados Unidos y otros países.

Y tras ganarse el respeto, cariño y admiración de famosas como Mariana Seoane, quien escribió: "Hermoso" o Candela Márquez, fue la propia Luciana Sismondi, su supuesta pareja, quien no pudo esconder su amor por el también protagonista de "Te Doy la Vida" (2020) y expresó:

Más bello que un eclipse de luna, comentario que al momento tiene 103 corazones rojos. Al que el propio José Ron reaccionó con un: "@lucianasismondi mi amor. Me encantas chingado!!!!!!"

Hasta el momento, el protagonista de "La Desalmada", producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, ha logrado cautivar a 64,106 seguidores y se pueden leer más de 500 comentarios.

