Lucía Méndez y Dulce se rién frente féretro de José José, aclaran porqué

Ayer (jueves) todo México le dio el último adiós al Príncipe de la Canción, José José. Al intérprete de El Triste, se le rindió un homenaje en Bellas Artes, donde chicos y grandes pudieron despedirse de él.

Sin embargo, algo que llamó mucha la atención fue que durante la guardia de honor, la actrices y cantantes, Lucía Méndez y Dulce, comenzaron a reírse frente al féretro de José José, situación por la que fueron duramente críticadas.

Los usuarios no perdonaron a las famosas, pues manifestaron que era una falta de respeto, por lo que las actrices tuvieron que salir ha aclarar la situación y decir que fue lo que pasó.

“Cuando llegué al féretro con mi comadre Dulce, le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo, llegué y le dije: José, de verdad que vale madre todo. No importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo. Elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprensivo. Y te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento y vale madre todo... Entonces mi comadre se rió", dijo Lucía.

Tras el mensaje de Lucía Méndez, Dulce señaló que no pudo contener la risa cuando escuchó la frase, “Que te valga ma..”

“Yo me reí, pero porque ella es muy simpática. Lucía es una de las personas más simpáticas que conozco. Sí lo eres, comadre, eres muy espontánea, extrovertida, ocurrente…Pero en ningún momento fue una burla. ¿Por qué no dicen que hicimos guardia dos veces? Cuando dicen que estábamos platicando, estábamos haciendo el Padre Nuestro”, agregó la cantante.

Lucía manifestó que José José fue su amigo desde la juventud y que llegaron a interpretar canciones juntos.

“Hice un dueto con José José Los Heraldos de México, algo maravilloso porque él cantaba mis canciones y yo las de él, realmente teníamos una amistad increíble, nos veíamos en Miami, contaba chistes con mi hermano Abraham, a ver quien contaba chistes, mi mamá y yo muertos de risa, realmente estoy muy triste”, señaló a los medios de comunicación.