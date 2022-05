Lucía Méndez revela si invitaría a Verónica Castro a un ‘Perrísimas Tour’

Es un rumor bien afianzado en el medio del espectáculo que entre Verónica Castro y Lucía Méndez, dos divas de las telenovelas mexicanas, siempre ha existido rivalidad y hasta una enemistad que se ha extendido hasta la fecha.

Aunque ellas nunca han confirmado o desmentido que se llevan mal e incluso han sido diplomáticas en sus respuestas cuando les llegan a preguntar, en el aire siempre ha existido esa tensión, por lo que ahora Lucía Méndez reveló si invitaría a su colega para realizar una gira estilo Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes recientemente limaron asperezas.

La protagonista de telenovelas como “Viviana” y “Tú o nadie” fue cuestionada sobre si le gustaría emprender un “Perrísimas Tour” con Verónica Castro y su respuesta dejó con la boca abierta a todos, pues dejó ver mucho de la relación que tiene con la “Chaparrita consentida”.



¿Juntas, ni difuntas?

Durante una rueda de prensa que Lucía Méndez concedió para hablar del reconocimiento que le darán en el museo de Grammy en los Ángeles, la acriz de telenovelas se mostró muy emocionada porque se le homenajeará por su trayectoria de 50 años.

Sin embargo, como siempre se ha hablado de su rivalidad con Verónica Castro, salió a colación si limaría asperezas con la protagonista de “Rosa salvaje” al estilo Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes se reunieron años después de que se dedicaran sendas canciones por el amor de Erik Rubín e iniciaron una gira musical juntas.

Lucía Méndez fue cuestionada directamente sobre si estaría dispuesta a realizar un “Perrisimas Tour” (nombre de la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán) con Verónica Castro para arreglar sus diferencias, la cantante respondió tajante.

“Pues pregúntaselo a ella, yo no tengo problema, sería maravilloso. No lo sé, pero yo no tengo ningun problema de hacerlo con ella… Las veces que la he buscado no ha pasado nada”, mencionó la intérprete de “Corazón de piedra”, quien agregó que también le gustaría hacer un tour con Daniela Romo.

¿Eduardo Yañez o Andrés García?

Al igual que Verónica Castro, Lucía Méndez ha compartido créditos en telenovelas con los galanes más cotizados de su momento, pero a la actriz le quedaron grabados dos con los que trabajó: Eduardo Yáñez y Andrés García.

Del primero, la actriz mencionó que es el que más rico besaba en la ficción, y del segundo mencionó que era el más guapo. Hay que recordar que Lucía Méndez trabajó con Eduardo Yáñez en “Marielena” y con Andrés García en “Tú o nadie”.

