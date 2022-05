Lucía Méndez reacciona a críticas por dejar heces de su perrita en la calle

Luego de que hace unos días, la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez fuera evidenciada por el programa Ventaneandi de Tv Azteca por dejar heces de su perrita en plena calle, ahora la famosa aprovechó un reciente encuentro con la prensa para defenderse de las críticas que ha recibido por su acción, asegurando que ella no se percató de lo que sucedió.

Fue durante una rueda de prensa en donde dio detalles del reconocimiento que recibirá por los 50 años de trayectoria, que la protagonista de El Extraño Retorno de Diana Salazar reaccionó a todos los ataques que ha recibido en redes sociales después de que estás imágenes.

"Yo no me di cuenta", aseguró Lucía Méndez frente a las cámaras de diversos medios de comunicación. La artista aclaró que ella jaló a su perrita porque justamente estaban en una avenida y no podía quedarse a recojer las heces de su perrita por obvias razones.

"Yo la jalé y corrí porque era una avenida, ¡imagínate! Yo no me podía detener a recoger en plena avenida. Después me di cuenta que Enrique Torres, mi maquillista, quería limpiar o hacer algo, (pero) pasó el coche y se lo llevó, era una bolita (fecal), obviamente", relató la famosa de 67 años.

La artista se quedó admirada de que por esa bolita la hayan atacado y le hayan dicho hasta de lo que se iba a morir y que se haya llevado un sinfín de notas. "Como si fuéramos bien cochinos. Me pusieron como camote todo el mundo en las redes", lamentó, "pero sinceramente no podía yo quedarme a que me aplastaran (los autos)", expresó.

Por otro lado, Lucía Méndez fue cuestionada sobre la supuesta rivalidad que tiene con Verónica Castro y si estaría dispuesta a trabjar con su colega. “Pues pregúntenselo a ella, porque yo no tengo problema, sería maravilloso, pero más bien pregúntaselo a ella. No sé, definitivamente no sé, pero yo no tengo ningún problema de hacerlo con ella”.

La estrella de televisión descartó hacerle una llamada a Verónica Castro para aclarar sí hay alguna diferencia, pues aseguró que en muchas ocasiones lo hizo y no obtuvo resultados. “Las veces que la he buscado no ha pasado nada, entonces yo creo que se lo debes preguntar directamente a ella”.

Por otro lado, la intérprete de “Corazón de Piedra” causó toda una controversia al asegurar que de todos sus compañeros hombres, Eduardo Yañez es el que tiene mayores cualidades. “Besa muy bien… en la televisión, no te estoy diciendo que te haga el beso francés, pero sabe besar muy bien, muy bien… se le llama el beso chupón, así le decían antes, Luis Miguel no fue el amor de mi vida, no tanto”, indicó.

Para finalizar la entrevista, Lucía Méndez manifestó que ella esta abierta al amor y dejó claro que tipo de regalos desea recibir. “Espero que sea como el de Belinda… no como el de Talina (Fernández), pero yo quiero uno como el de Belinda, el gran amor de mi vida no ha llegado, y que Dios me lo ponga, porque yo meto la pata hasta la rodilla, definitivamente el próximo que llegue a mi vida que Dios me lo ponga, va a ser el gran amor de mi vida”, remató.

