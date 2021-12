Lucía Méndez niega cirugías en el rostro: “Es mentira, no puedes estarte cirujeando”

La actriz, cantante y empresaria mexicana-estadounidense, Lucía Méndez negó rotundamente estar obsecionada con las cirugías en el rostro; la protagonista de legendarias telenovelas minimizó las críticas en su contra por mantenerse y conservar su eterna juventud.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy que Lucía Méndez aprovechó para negar rotundamente que constantemente pasa por el cirujano, pues ella sólo recuerda que un periodista fue el que hizo escarnio de esta situación y finalmente terminó perdiendo una demanda por difamación.

“Cuando me critican, pues generalmente, acuérdate que era un periodista que acabó perdiendo una demanda ¿no?, realmente fue uno, no son periodistas, sino es un periodista”, dijo Lucía Méndez al matutino de Televisa. Y sin darle mucha importancia al comunicador que incluso la llamó "momia", por las supuestas cirugías que se ha hecho en el rostro, la artista de 66 años señaló que contrario a lo que se dice, ella no se ha operado para mejorar su aspecto físico.

“Es mentira, o sea, tú no puedes estarte cirujeando a cada rato, porque se te notaría totalmente, y creo que de alguna forma pues me ven, y pues casi siempre me ven tal cual, no te digo que no me pongo mi Botox, no te digo que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo cada rato he estado operándome o en el quirófano”, manifestó.

Cabe mencionar que aunque Lucía Méndez prefirió omitir el nombre del periodista con el que se enfrentó en los tribunales en el 2016 con Alex Kaffie, quien por años insultó y difamó a la famosa supuestamente por las cirugías en su rostro. Finalmente el periodista y la actriz firmaron la pipa de la paz; el comunicador lepidió públicamente disculpas a la famosa.

“Le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Quiero ofrecer y reiterar esta disculpa, pues ella es una mujer honorable, una mexicana con una trayectoria internacional, cuyas telenovelas icónicas y trayectoria abultada me merecen todo mi respeto”, expresó el periodista de espectáculos en su momento.

“Siempre me atacaba mucho, que mis cirugías, mis cirugías...¡y lo demandé! [...] La suprema corte me dio la razón a los cinco minutos, y gané. Él metió un ampara para que no tuviera que pagarme , y lo perdió. ¡Los tiene que pagar!”, declaró Lucía Méndez durante una entrevista en el 2018 con Adela Micha para La Saga Live, tras haber firmado la pipa de la paz con el periodista.

Cabe mencionar que Lucía Méndez es una de las artistas que logró destacar en el mundo del entretenimiento no sólo por su talento frente a las cámaras si no también su belleza le abrió las puertas. En 1972 ganó el certamen “El rostro del Heraldo” en México, sin embargo, en épocas recientes ha sido severamente criticada supuestamente por someterse a diversas cirugías en el rostro.

