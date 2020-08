Lucía Méndez hace que Carolina Sandoval de "suelte la sopa"

Desde hace unas semanas se rumoró la salida de la conductora Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa, y aunque ella no había dado detalles de su despido, fue su compañero Jorge Bernal quien confirmó que La Venenosa ya no pertenecía al programa.

A unos días de que se confirmará la salida de Caro, Lucía Méndez platicó con la conductora venezolana y la cuestionó sobre el escándalo en el que esta metida. Aunque Carolina Sandoval había mencionado en sus redes sociales que no hablaría por el momento del temea, no se quedó callada y rompió el silencio y afirmó que si existe un problema legal con la empresa en la que trabajó varios años de su vida.

Lee también: Thalía sorprende como un todo un clon de Marilyn Monroe

Sin embargo, Carolina no se salvó de los cuestionamientos de su amiga Lucía durante una transmisión en vivo en El Almuerzo con Caro'. La Venenosa dejó a entrever que la producción de Suelta la Sopa había muchas personas "irresponsables".

"Esa respuesta te prometo que vas a ser la primera en saberla. En realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar, no sé cuándo porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable", dijo Carolina a Lucía.

Pero no fue todo, ya que La Venenosa confesó que en el programa actuaron de una manera incorrecta por lo que aseguró que el problema legal que tiene con la empresa le impide dar más detalles de la situación. "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y, sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda", agregó.

Respecto a las críticas que ha recibido tras su salida de Suelta la Sopa, la conductora dejó en claro que no le interesan, pues el hecho de que la llamen "ardida" no le afecta en lo absoluto, pues sigue teniendo éxito en lo que hace. Por su parte, Lucía Méndez dejó a entrever que Suelta la Sopa siempre iba a ser un proyecto importante en la vida de su amiga, por lo que Carolina señaló que no tenía ningún problema con Telemundo.

"Yo no tengo problemas con Telemundo, eso se lo quiero aclarar a todo el mundo, no existe"; finalizó. El video dividió opiniones entres los usuarios de las redes sociales, mientras unos agradecían que Caro ya no esté en el programa otros señalaron que la conductora era "el alma" del programa.

“ Bellaaaa caroo siempre triunfadoraa felicidades no hay mal q por bien no venga, Bendiciones para ti y tu bella familia en especial tu bella madre”, “ Eras el alma de ese programa , te deseo mucha suerte”, “ Ese show sin la veneno no será igual”, “ La sal y la pimienta del show”, “ Noooooo no veo más ese programa sin la venenosa ese programa se jodio,, y esa tipa que pusieron por ella ni entiendo lo que habla”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.