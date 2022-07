Lucía Méndez asegura que nunca la verán con canas como a Verónica Castro

Verónica Castro y Lucía Méndez son dos grandes divas de las telenovelas y desde siempre se ha dicho que ostentan una rivalidad peleándose por ser la número uno, por lo que ha sido común que se les pregunte sobre la otra constantemente y en esta ocasión la protagonista de “Tú o nadie” no dejó escapar la oportunidad de mandarle una indirecta a su colega.

Tras el homenaje que recibió por parte de Televisa por sus 50 años de carrera, Lucía Méndez fue entrevistada por los representantes de los medios de comunicación que le preguntaron si alguna vez se atrevería a lucir sus canas como Verónica Castro.

Inmediatamente, la actriz y cantante aseguró que nunca la verán así pues es de esa línea de famosas que siempre se han preocupado por lucir bien ante su público, lanzándole, indirectamente, un mensaje a su acérrima rival, quien sí se ha atrevido a presumir su pelo platinado.

¿Miedo a envejecer?

Pese a ser dos de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, los años no han pasado en vano y ambas rondan ya los 70 pero cada quien los vive de manera diferente, pues mientras la protagonista de “Los ricos también lloran” está alejada de la televisión, la “Colorina” se mantiene vigente y con muchos proyectos en puerta.

A Verónica Castro un accidente que tuvo hace años con un elefante le ha pasado factura a su salud y la ha limitado para continuar su carrera, sin embargo, sigue estando presente con sus telenovelas y en redes sociales, convirtiéndose en tendencia hace poco por el uso de los filtros para matizar sus arrugas.

En este sentido, Lucía Méndez se puso de parte de la “Chaparrita de oro” y mencionó que ella también utilizaba filtros para sus fotos y aseguró que todos lo hacían, pero en el tema de las canas sí difirió con su colega, pues aseguró que jamás la verán con el cabello platinado y en modo “abuelita”, como a Verónica Castro.

“No creo que me veas con canas, ¿alguna vez viste a Cher con canas? ¿Alguna vez viste a Jane Fonda con canas? ¿Alguna vez viste a la (María) Félix con canas? No, yo soy de esa línea, a mí me encanta Jane Fonda, Tina Turner, Sofía Loren…”, sostuvo la actriz.

Lucía Méndez agregó que sabe que va a envejecer pero eso no quiere decir que se vaya a ver como “abuelita”, por lo que siempre su público la mirará arreglada y guapa, negándose a lucir su cabello al natural como sí lo ha hecho la protagonista de “Rosa salvaje”.

“Yo voy a envejecer y ni modo, todo se va a derrumbar, pero que me vean con canas y en abuelita, no, nunca”, sentenció la diva de las telenovelas, quien con esta declaración dejó claro que jamás dejaría que su público la viera como a Verónica Castro.

