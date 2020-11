Lucero y la razón por la que nunca cayó rendida ante Fernando Colunga

Lucero es una de las artistas más envidiadas por millones de mujeres debido a que ha tenido la fortuna de trabajar con diversos galanes de telenovelas, como Fernando Colunga, con quien ha protagonizado las exitosas novelas como Soy tu Dueña y Alborada, y con quien se le ha relcionado sentimentalmente.

Debido a la gran química que existe entre los famosos, mucho se ha especulado que tuvieron un romance cuando grababan la telenovela Soy tu dueña, sin embargo, 'La Novia de América' reveló la razón a través de un podcast 'Aquí Lucero' en Spotify, la razón por la que ella nunca se ha relacionado sentimentalmente con Colunga ni con ningún actor con el que le ha tocado trabajar.

"Yo siempre he pensado que es recomendable no tener una relación personal o no desarrollar una relación personal con un actor o con alguien con quien estas trabajando, porque es algo ficticio", dijo en el podcast .

Lucero confesó que en muchas ocasiones el romance entre dos actores se da gracias a la historia que están protagonizando e influye mucho las largas jornadas de trabajo, pues todo el elenco pasa demasiadas horas juntos.

"Yo pienso que muchos de los romances que surgen en las películas, en las telenovelas entre los actores y las actrices a veces terminan porque cuando se acaba la novela se termina el guion […] Estas cantidades de horas juntos compartiendo el mismo set, escenografía, proyecto, historia, como que realmente se presta a que muchos actores y actrices puedan enamorarse en la vida real", dijo.

La protagonista de Soy tu Dueña aseguró que ella prefiere no relacionarse sentimentalmente con los actores, sin embargo, respeta mucho la decisión de aquellos que lo hacen. "Obviamente no los juzgo, pero creo que a veces cuando acaba el proyecto, pues probablemente su relación pueda terminar al poco tiempo porque como que se acabó la magia, se acabó la historia que los avalaba", señaló.

La actriz aprovechó para recordar cómo eran las grabaciones de besos y cachetadas entre ella y Fernando Colunga en la telenovela Soy tu Dueña, Valentina Villalba y José Miguel Montesinos en la historia e incluso no dudó en responder los cuestionamientos de sus fans, respecto al primer beso que Valentina le robó a José Miguel.

"Desafortunadamente, dirían muchas chicas que saben lo guapo que es Fernando Colunga, desafortunadamente la escena del beso no se repitió varias veces, lo que sí se repitió fue la escena de la cachetada la que conllevó este beso robado", explicó.

"La escena con Fernando fue una bofetada real que yo le di, pero no sé que pasó al momento de dársela […] De alguna manera sentí que algo había salido mal y yo fui la que cortó la escena […] Y así fue que tuvimos que repetir la bofetada", continuó.

En repetidas ocasiones, la actriz y cantante, ha confesado que para ella es muy difícil grabar escenas de besos y de aamor, sin embargo, teniendo un compañero como Fernando, a quien califica como un actor muy profesional.

"No es sencillo hacer escenas de amor con una persona con la que no tienes una relación amorosa en la vida real, es difícil porque no hay una situación personal ahí", dijo.

"Los besos son más difíciles de fingir, sobre todo en escenas donde la cámara está cerca, en donde se tiene que ver una pasión, enamoramiento de los personajes. Cuenta mucho tener un compañero de trabajo como es Fernando, que trabajamos muy a gusto juntos, una pareja actoral que habla el mismo idioma que tú, que tenga respeto, que tenga profesionalismo".

