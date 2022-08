Lucero y Mijares rompen el silencio y confiesan el verdadero motivo de su separación

Durante su gira repleta de éxitos 'Hasta que se nos hizo', protagonizada por Lucero y Manuel Mijares, ambos han sido partícipes de momentos únicos y llenos de controversia arriba y abajo del escenario, pues además de compartir entrevistas, bromas y comentarios incómodos, decidieron romper el silencio y revelar el motivo por el que se separaron.

Recordemos que fue en el 2020 cuando el padre de Lucerito Mijares confesó durante una entrevista con Yordi Rosado el motivo por el que él y Lucero se separaron y aseguró que era porque ambos viajaban mucho y no tenían tiempo para ellos.

“Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, no era de que se quedaran solos", dijo en un primer momento el intérprete de El Privilegio de Amar.

“Decidimos, como en Buckingham, (estar cada uno en) el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos. Siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño”, declaraciones del cantante en aquel entonces, sin embargo, recientemente el famoso dio otra versión.

Fue durante una reciente entrevista, que el cantante reveló el "verdadero" el motivo por el que se separó de Lucero luego de que su historia de amor durara 14 años, y de la cual nacieron sus dos menores, José Manuel y Lucerito Mijares. "El único error que tuvimos fue casarnos", confesó el intérprete de 'Soldado del Amor', a quien inmediatamente, entre sonrisas y un toque de humor, Lucero contestó: "Fue casarnos, pero lo solucionamos".

Además, durante la charla Mijares supuestamente se molestó porque Lucero lo roba cámara a lo que ella le dice: “Deberías dar las gracias, Manuel, que doy todos los datos”. Por lo que él responde: “O sea, así pasa, no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar”.

Pero Lucero no se queda callada y le dice: “Porque soy buena onda”, pero Mijares interrumpe y dice: “No, no, no, como he dicho en el show, por eso me divorcié, porque no hay manera de que tú te metas (entrevista) y puedas opinar algo, no hay manera”.

A pesar de que han pasado casi diez años de haberse anunciado el final de su matrimonio, el evidente cariño y admiración entre ellos, hoy en día se ha transformado en una maravillosa amistad. Para Lucero y Mijares no hay cosa mas importante que el bienestar de sus hijos por quién siempre han visto incondicionalmente, y para muestra de ellos cabe destacar que hasta decidieron vivir tan cerca uno del otro que son vecinos.

; "De hecho, cuando nos separamos, le digo 'Oye, Lucerito, ¿no te importa que me cambie al edificio de junto?'. Me dice 'No es que no me importe, te lo imploro'", dijo el cantante.

