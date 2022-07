Lucero tiene un clon y es su sobrina; se parece más que la propia Lucerito Mijares

Como se sabe, Lucero tiene dos hijos, José Manuel y Lucerito Mijares, fruto de su matrimonio con el cantante, Manuel Mijares, y aunque mucho se ha especulado que la Beba, como ellos llaman a Lucerito, está idéntica a su madre, lo cierto es que una sobrina de la cantante, llamada Monserrat podría ser su clon.

Fue el pasado 2019 cuando la sobrina de Lucero apareció por primera vez en redes sociales, pues la joven apareció junto a su padre, Antonio Hogaza y junto a su hermano, sin embargo, fue ella quien más acaparó las miradas de los seguidores del único hermano de la protagonista de telenovelas de Televisa, ya que las comparaciones se hicieron presentes y muchos usuarios aseguraron que la joven era el clon de Lucero.

Tiempo después la joven volvió a acaparar la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes volvieron a insistir que Monserrat se parecía más a Lucero que la propia Lucerito Mijares, por la que se ha armado todo un debate, ya que algunos aseguran que se parece a Manuel Mijares más que a La Novia de América.

“Guapísima como su tía”, “Es el clon de Lucero”, “Bella”, “Qué linda” y “Divina Montse”, " Idéntica a su guapísima tía”, “Se parece mucho a Lucero”, “Debe incursionar como actriz”, “Tu hija tiene la sonrisa de Lucero” y “Qué hermosa familia”, fueron algunos de los mensajes en la publicación del hermano de la protagonista de telenovelas como Lazos de Amor y Soy tu Dueña.

Cabe mencionar que no conocen muchos datos de la joven, quien prefiere tener una vida más privada, alejada de las redes sociales, sin embargo, ha sido su padre, Antonio Hogaza León, quien ha presumido lo bella que es su hija, pero lo que más llamó la atención fue su supuesto parecido con la “Novia de América”.

Hasta el momento Lucero no ha hablado de las supuestas comparaciones que muchos usuarios han hecho en las redes sociales, pero si se volvió tendencia tras hablar de su extraña boda con Manuel Mijares. Fue durante un encuentro con algunos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, que la cantante fue cuestionada sobre qué sucedió en su noche de bodas con Mijares, pues el cantante había ventilado que ella se había puesto mal, a lo que Lucero respondió entre risas:

“Es que yo le dije ‘vente a ver las estrellas’, yo salí a la terraza, y me acuerdo, o sea, me acuerdo vagamente que le dije ‘vente a ver las estrellas’ y me dijo ‘ya las estoy viendo’, y yo ‘es que de adentro no se ven’, y me dijo ‘no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’ y yo dije ‘ah, bueno, órale’, y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí”, señaló.

Sin decir que sucedió cuando entró a la habitación, Lucero desmintió una vez más que su matrimonio con Mijares haya sido un contrato. “Es que esa boda fue televisada y toda la cosa, yo me acuerdo que se dijeron tantos rumores que a veces les cuento en mi canal de YouTube que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos”, finalizó.

