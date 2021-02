Lucero se contagia de Covid-19 y cuenta su terrible experiencia

Lucero se unieron a la lista de famosas que se han contagiado de Covid-19. Fue a través de sus redes sociales que la actriz de Televisa contó los detalles sobre cómo enfrentó este proceso, enfermedad de la que salió victoriosa.

“Quiero contarles que me contagié de Covid, estuve contagiada de Covid y ya salí de ello, afortunadamente, como les decía gracias a Dios, soy muy afortunada y hay muchos factores que creo que ayudaron muchísimo a que yo hoy esté bien. Hay tantos detalles y tantos temas que hablar acerca de todo esto, yo ante todo quisiera decirles, que bueno, se los cuento por que en ningún momento pues es algo que haya que esconder o es algo malo, claro que es algo malo pero no es algo que uno provoque no", confesó Lucero.

La cantante reveló que no era un secreto que ella quisiera guardar,, ni tampoco algo que quisiera decir para hacerse publicidad. " No es un secreto que hay que guardarlo. Y que nadie sepa por que qué mala onda, pues no, yo creo que esto es algo que todos estamos expuestos, es una cuestión mundial como todos sabemos y es una cuestión que creo que nos ayuda también a compartir con mucha empatía, con mucha solidaridad, con profundo amor y cariño y en ningún momento queriendo hacer ni publicidad de esto ni llamar la atención ni mucho menos”, prosiguió Lucero.

La ex esposa de Mijares reiteró que su intención nunca fue ocultarlo y mucho menos ganar publicidad, pues lo único que ella desea es siempre tener comunciación con su público como lo ha hecho a través de sus podcast.

“Es simplemente poder tener esta comunicación con mi público, con mi gente linda de siempre, pues contarles esto a lo que todos estamos expuestos de alguna manera, les cuento, bueno, voy a ir detallando un poco la historia, repito, no quiero hacer de esto un alarde, ni quiero tampoco hacer pensar que yo soy experta en algo o que tengo información diferente a la que todos tenemos”, expresó La Novia de América.

“Yo creo que todos manejamos una información parecida, creo que hemos carecido también de cierta información muy importante durante mucho tiempo muchas persona, pues desafortunadamente siguen probablemente sin creer que este virus, que este Covid pueda existir, he escuchado muchas cosas como las hemos escuchado todos, hemos conocido a muchas personas que se han contagiado”, dijo la protagonista de Soy tu Dueña.

La también presentadora de televisión contó la tristeza que ha enfrentado no solo ella si no muchas personas al perder grandes seres humanos a causa de este virus que mantiene en alerta al mundo, y que ha cambiado la vida de muchas personas.

“Hemos tenido la tristeza de ver como muchas personas amadas, queridas, cercanas se han ido y no han podido superar esta enfermedad, este contagio, este virus, esta guerra que pues no es una guerra de armas, es un aguerra pues de eso de una cuestión que puede ser microscópica y que nos está a todos cambiando la vida y que nos ha cambiado la existencia en los últimos meses, si es que ya un año”, dijo la empresaria mexicana.

“Bien, el día que yo me entero y descubro por una prueba, como debe ser, por una prueba que le llaman PCR, descubro que soy positiva, inmediatamente siento lógicamente, mucho miedo, siento mucho temor y empiezo a pensar como me va a tocar a mí, por que? Por que creo que más allá de toda la información y de todas las cosas que leer, escuchar, ver, dicen, no dicen, me dijeron, me contaron, por ahí se rumora más allá de todo eso no tenemos nadie la certeza de que vamos a estar bien”, contó Lucero sobre su experiencia.