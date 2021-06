Lucero revela que le prohibieron embarazarse cuando estaba casada con Mijares

Por primera vez en su larga trayectoria, Lucero reveló algo muy personal de su vida privada y se remonta a la época en la que estuvo casada con el cantante Manuel Mijares, cuando se le presentó una gran oportunidad profesional, pero le exigia abandonar su sueño de ser madre.

La protagonista de “Lazos de amor”, producción de Carla Estrada para Televisa, compartió en su canal de YouTube una charla que tuvo con el periodista español Alberto Peláez en la que desnudó su alma y contó algunas de las anécdotas que ha vivido en sus 51 años de existencia.

Durante la transmisión, Lucero recordó la ocasión en que le presentaron un proyecto muy ambicioso que probablemente era la oportunidad de su vida, pero le prohibieron embarazarse y, aunque en ese momento no estaba pensando en ello, esa propuesta le hizo valorar su matrimonio y confirmó su deseo de maternidad.

Lee también: Él fue el verdadero amor de Jenni Rivera: El pelón al que le dedicaba sus canciones

“Me acuerdo que un día me ofrecieron un contrato en Estados Unidos para hacer una serie de televisión, pues la historia sonaba buenísima, era en Nueva York, y entonces yo con los ojos cuadrados así, y me dijeron ‘mira, tú vas a hacer la protagonista y tal’, y me empezaron a hablar’, y yo pienso, ‘bueno, a ver’”, comentó la intérprete de “Cuéntame”.

“El contrato era como firmar por siete años una exclusividad, en la que tenía que vivir en Nueva York y una cosa importantísima: no podía embarazarme, no podía tener bebés porque tenía que estar con la serie actuando tantas temporadas que tenían planeadas, y yo dije ‘¿cómo?’”, reveló la actriz. Mira la charla completa a partir del minuto 22.





La “Novia de América” indicó que le cayó el veinte que hacer de lado a su familia no era algo que quisiera hacer: “Yo no le iba a decir a mi marido en aquel momento ‘oye, vámonos a vivir a Nueva York, deja lo tuyo y los hijos, pues quién sabe, ya veremos, porque yo voy a ser artista allá’, y dije no, eso no es para mí”.

Con la simpatía que la caracteriza, Lucero indicó que fue ahí cuando descubrió que sí quería ser madre con Mijares y por lo que rechazó la oferta: “Dije, mil gracias, me encanta la idea, suena maravillosa, y tal vez hubiera cambiado mi carrera radicalmente, me hubiera posicionado mejor, no sé, pero no renuncié a tener hijos”.

Lee también: Meghan y Harry dan la bienvenida a su segunda hija, Lilibet 'Lili' Diana

La histrionisa antepuso a su familia y sostuvo orgullosa que hoy es madre de dos hijos que adora: “José Manuel, que tiene 19 años, y Lucerito, que tiene 16. No seguimos casados, nos divorciamos de una manera super inteligente, normal, cívica y seguimos siendo grandes amigos, nos respetamos y nos queremos”.

Dentro de la charla, Lucero también recordó su historia de amor con Mijares, cómo lo conoció y cuándo surgió la chispa entre los dos. La relación entre ambos es tan buena que recientemente realizaron un concierto virtual llamado “Siempre amigos”, en el que también participó su hija Lucerito.