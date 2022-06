Lucero revela cómo Lucerito Mijares enfrenta las ofensas tan "horribles”

Tras las constantes ofensas y comparaciones que recibe en las redes sociales, Lucerito Mijares rompió el silencio y reveló los consejos que su madre Lucero le comparte para enfrentar los comentarios malintencionados.

Recientemente Lucero y Lucerito Mijares protagonizaron la portada de la revista Quién del mes de junio, en donde, además de robarse todas las miradas por las elegantes y sofisticadas prendas que madre e hija lucieron, las famosas hablaron de cómo es que enfrentan las ofensas tan horribles que han recibido en redes sociales.

"En ocasiones, la gente suele ser muy cruel. Me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a los malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo, y si no, lo desecho y no me clavo en eso", externó la hija menor de La Novia de América. Cabe mencionar que Lucerito Mijares no es la única que ha sido víctima de los usuarios de las redes sociales, pues aunque tiene una gran trayectoria, la protagonista de Soy Tu Dueña es que le ha brindado valiosos consejos a la jovencita para que pueda enfrentar las ofensas tan horribles.

“Nadie está preparado para recibir a diario ofensas ni humillaciones tan horribles, pero es parte de un oficio. Yo le digo que se ponga caparazón de tortuguita y se unte mantequilla para que se le resbalen las cosas malas", dijo la cantante de 52 años durante la entrevista Quién, en donde además manifestó que las críticas ya no le quitan el sueño.

"Pero ya no es algo que me quite el sueño, siempre habrá quienes piensen que somos horrendas, terribles, fatales y nefastas, pero hay otros miles que creen que hacemos bien las cosas y les parecemos agradables. Se trata de enfocarnos en lo positivo porque de lo contrario, te puedes hundir en lo malo y nunca salir de ahí", indicó la intérprete de 'Cuéntame'.

Por otro lado, Lucero confesó que esta orgullosa de Lucerito Mijares, pues asegura que a su corta edad, ella es muy madura. "A sus 17 años, mi hija es muy madura. Agradezco mucho que sea una chava muy inteligente, muy aterrizada", aseveró la cantante.

La ex esposa de Manuel Mijares hizo frente a los comentarios de que Lucerito es su copia y aseguró que su hija brilla por luz propia, ya que ella está construyendo su propio futuro. "Ella tiene su propio carácter y personalidad, admiro su fuerza y capacidad de decisión. No es mi copia ni la de su papá y ni quiere serlo. No se deja influir fácilmente por nada ni por nadie, y eso nos encanta", señaló la también actriz.

