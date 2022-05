Lucero recuerda el amargo momento que vivió hace años :"Me enfurecí muchísimo, caí en esa trampa".

Fue en el 2003 cuando Lucero se vio involucrada en una fuerte polémica luego de que uno de sus guardaespaldas amenzara con un arma a varios reporteros durante la develación de las 100 representaciones de la obra “Regina” en el teatro San Rafael de la Ciudad de México, razón por la que hoy le apena esté penoso momento en el que además enfureció y cayó en una trampa.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que Lucero recordó aquel momento tan amargo y polémico en el que se vio involucrada, quizás en el escándalo más grande en su carrera. La actriz y cantante se enfrentó a los medios como nunca antes e incluso el concepto tierno y pacífico que se tenía de ella desapareció en un abrir y cerrar de ojos tras enfurecer con los medios.

Luego de que la estrella de televisión confesara que su matrimonio con Manuel Mijares había acabado en los mejores términos, pues en su relación siempre hubo respeto y aunque para muchos les parezca extraña su separación fue muy pacífica y no puede salir a decir que se peleaban horrible y que lo quería demandar; momento en el que Mara Patricia tomó la palabra y dijo "Ninguno de los dos son así".

Acto seguido la periodista le recordó a Lucero el amargo momento que vivió tras la obra Regina; ¿que te enojabas sí, como aquella vez en Regina?, expresó Mara. A lo que Lucero recordó como sucedió todo y aclaró porque ella salió a defender a su guardaespaldas, asegurando que él sólo hacía su trabajo, situación por la que no le fue nada bien con los medios de comunicación porque fue blanco de diversas críticas y de insultos.

La famosa destacó que ella en aquel momento se había negado a hablar con la prensa, pues siempre le preguntaban lo mismo, si se iba a desnudar en algún proyecto a lo que ella ya se había cansado de responder que no, sin embargo, los medios la seguían acechando por ello había advertido a la producción de la obra que cuando terminara la develación de las 100 representaciones de la obra “Regina”, no daría ninguna declaración, razón por la que se armó un zafarrancho y su guardaespaldas sacó el arma y amenazó a los reporteros.

Tras este penoso incidente Lucero confesó que ella no estaba muy bien enterada de lo que había sucedido después de la develación y fue hasta el día siguiente que tuvo que dar la cara a los medios. La novia de América aseguró que pensó en el guardaespaldas y en vez de decir maldito, desgraciado prefurió defenderlo. Sin embargo, ella enfureció cuando recibió diversos insultos y la gota que derramó el vaso fue cuando se metieron con su madre por lo que enfureció.

“Mi gravísimo error fue salir con los compañeros de los medios, no sabes la cantidad de groserías que recibí, pero no sé qué me dijeron de mi mamá y entonces ahí me enfurecí muchísimo. Caí en esa trampa. Desde esa vez ya no me enojo, todo se me resbala para no caer en provocaciones”, dijo Lucero.

Respecto a si esté amargo momento que vivió hace años la hace sentirse avergonzada , Lucero confesó que sí e incluso ya se las contó a sus hijos. “Qué oso hoy en día. La otra vez les conté (a sus hijos) la historia. Bueno ellos muy asombrados con la historia, ¡qué historias!, pero como han pasado muy pocas de mi vida, se han hecho muy grandes”, indicó la famosa.

