Lucero posa sin gota de maquillaje y sin filtros

La actriz de Televisa, Lucero, aseguró ante diferentes medios de comunicación que a ella no le interesa posar sin maquillaje. Lucero es una mujer bonita por naturaleza por que también dijo que nunca se sometería a ningún tratamiento de belleza.

“Me gusta mostrarme un poco al natural porque mucha gente me conoce muy bien, es una confianza que nos tenemos el público y yo, además ¿Qué voy a esconder? Todas las mujeres tenemos defectos y virtudes y yo lo que trato es compartir momentos que me parecen bonitos”, dijo al respecto la cantante.

“A mi me da miedo aplicarme sustancias para tratamientos de belleza y prefiero ser más natural", fueron las palabras de Lucero con respecto a algún cambio en su físico.

Lucero presume su belleza sin maquillaje. Instagram Lucero

Compartió que le aterra la idea de introducir algún tipo de sustancia en su cuerpo con el fin de embellecer su rostro, por lo que dejó en claro que nunca lo haría y que prefiere envejecer sin hacer nada en su rostro.

La actriz, dejó en claro que si en un futuro pensara en hacerse algún arreglo, sería un tratamiento estético, pero que por el momento se siente muy feliz con su físico.

“No creo que haya una mujer de 50 años que tenga menos arrugas que yo, si lo hay es que usan mucho botox y se ven raras. A mí no me gusta y además es lógico el paso del tiempo, yo prefiero envejecer con dignidad yo no sé si algún día decido hacerme un arreglo pero por el momento me siento bien", finalizó Lucero.

Lucero, ha destacado por ser uno de los rostros más recordados en las telenovelas, y aunque ya no la vemos activa en los melodramas, sigue siendo admirada con cariño por su público.

Recordemos que la ex de Mijares, se ausentó de las telenovelas por que en estos tiempos, las tramas están enfocados en muchos desnudos y escenas de sexo, por lo que ella optó por alejarse y asegura que aún tiene propuestas de trabajo en la pantalla.

En un tiempo, surgieron rumores de que Lucero, se encontraba en algunas audiciones para telenovelas, por lo que aclaró todo y dijo que ella no se encontraba en ningún lugar donde tuviera que audicionar.

“Quiero aclarar que no hago audiciones: hace 40 años que los productores me conocen, he platicado con muchos de ellos y varios amigos, muy lindos, me han querido en sus proyectos, pero no se ajustan a lo que a mí me gustaría hacer en televisión", aclaró la intérprete de “Dueña de tu amor”.

"El día que yo haga una telenovela lo diré abiertamente. Hablo de hechos, no rumores. Ahorita he leído una cantidad de notas que dicen que fui a hacer audiciones para telenovelas, y la verdad es que no”, aclaró la madre de Lucerito Mijares.