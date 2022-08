Lucero impacta con rostro al natural para celebrar su cumpleaños 53

Lucero se ha convertido en una de las estrellas favoritas del público latinoamericano gracias a su trayectoria y a la constante interacción que tiene con sus admiradores en redes sociales, donde suele realizar algunas transmisiones con sus fans hablando sobre sus proyectos.

Es por ello que en una fecha tan especial, la protagonista de “Cuando llega el amor”, melodrama de Televisa, decidió celebrar su cumpleaños 53 con un mensaje para sus seguidores, agradeciéndoles por tanto amor y atreviéndose a hacer algo que muchas famosas no harían pero ni en sueños.

Sin miedo y orgullosa de sus años, Lucero impactó con su rostro al natural posando para una fotografía que compartió en su perfil de Instagram, donde deja ver que es como los buenos vinos y que a sus más de 50 se puede dar el lujo de retratarse sin maquillaje, y, por supuesto, los piropos le llovieron.

Los 50´s son los nuevos 30´s

Desde los primeros minutos de este 29 de agosto las felicitaciones para la cantante mexicana no se hicieron esperar por parte de sus seguidores en redes sociales, que se manifestaron con comentarios deseándole un gran cumpleaños, pues justo llega a los 53.



Las menciones a la actriz la convirtieron rápidamente en trending topic en Twitter, donde el hashtag #LuceroFelizCumple se convitieó en tendencia, junto con otros como #MasterChefCelebrity, #HouseOfTheDragon y #TaylorSwift.

Lucero se mostró muy emocionada por las muestras de afecto y correspondió con una publicación que compartió en sus distintas redes sociales, donde publicó una fotografía donde aparecía presumiendo su belleza de cara lavada, impactando con su seguridad.

Qué belleza! Gracias por tanto, gracias por todo!!! Son lo máximo. ������ #LuceroFelizCumple �������� https://t.co/W2hXKsJIe9 — Lucero (@LuceroMexico) August 29, 2022

“Como cuando es mi cumpleaños y me siento profundamente agradecida recibiendo tantos mensajes de amor. Sus abrazos virtuales y sus hermosísimos deseos me llenan de alegría y hacen mi día sumamente especial, gracias de todo corazón. No tengo cómo agradecer tanto amor y tantos detalles en este día. Amando todo lo bello que Dios me ha dado, ¡gracias a la vida por un cumpleaños tan lindo, por un año más de salud y vida rodeada de quienes tanto amo!”, escribió.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y le lanzaron miles de piropos y buenos deseos por el año que inicia, manifestándose en los comentarios de la publicación, demostrando el arrastre que tiene entre sus fans.

“¡¡Hablemos de lo guapaaaaaaa, OMG!!”, “Como cuando eres la persona más maravillosa del mundoooooooo”, “Te mereces todo el amor del mundo”, “Feliz cumpleaños, adorada! Te mereces todo ese amor y más. Gracias por llenarnos de tantas alegrías”, “¿Usted no envejece? Estás igualita, no, mentira, ¡estás cada vez más guapa!”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

